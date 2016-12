Capodanno messicano, tra surf, Maya e Mezcal

Il Capodanno in Messico è sinonimo di feste in spiaggia, spettacolari fuochi d'artificio sulle candide insenature costeggiate dalle palme, ma è anche tradizione: non potrete infatti sottrarvi al tradizionale rito di mangiare 12 chicchi d'uva a mezzanotte come buon auspicio per il nuovo anno. Ecco comunque le 5 migliori mete per brindare con Tequila e Mezcal al nuovo anno.

1.Tulum - Appena eletta destinazione emergente del 2015 da TripAdvisor, Tulum è uno dei migliori luoghi del mondo per accogliere il 2016. Dalla torre del complesso archeologico Maya di Tulum, a picco sul mare, potrete godere di un colpo d'occhio eccezionale sul passato, magari durante un bagno di sole. L'ex città fortificata fu una delle ultime a essere costruite dai Maya e il sito archeologico è incredibilmente ben conservato. Un consiglio: lasciate la spiaggia per visitare El Castillo, il Tempio degli affreschi e il Tempio del dio che discende o oppure per fare snorkeling nella grotta Cenote Dos Ojos, una piscina naturale nel bel mezzo di una foresta.



2.Puerto Vallarta - Incastonata nella costa orientale dall'Oceano Pacifico, Puerto Vallarta si trova nella Riviera Nayarit che ospita oltre 300 km di spiagge incontaminate e offre un'esperienza eccezionale. Nayarit è una mecca per gli appassionati della vita da mare, ma farà sentire in paradiso anche artisti, surfisti, amanti della natura, giocatori di golf e amanti della cultura. Qui potrete dedicarvi alla cultura con la mostra Art Walk, appagare la vostra voglia di adrenalina con gli sport acquatici più in voga del momento, il Jet surf e il Fly board o ammirare la foresta tropicale appesi ad una Zip Line.



3.Oaxaca - Ricca di storia e cultura, Oaxaca è un'affascinante destinazione dove nel corso del tempo sono confluite civiltà millenarie, edifici dall'architettura coloniale e tradizioni che resistono ancora oggi. Si può brindare al 2016 in una delle innumerevoli fabbriche artigianali dove viene prodotto il celeberrimo Mezcal: qui potrete scoprire il suo processo di distillazione, ma potrete anche degustarlo e portare a casa un pizzico dello spirito di questa terra. Per la prima passeggiata del 2016 non potete perdervi Hierve el agua, due enormi cascate di pietra, create durante migliaia di anni dallo scorrere di acqua ricca di minerali. Alla sommità si trovano due laghetti da cui quest'acqua sgorga a una temperatura di 24 gradi. La cascata di pietra vi aspetta un bagno incredibile, a due passi dal cielo.



4.Puerto Escondido - Situato nello stato di Oaxaca, Puerto Escondido è senza dubbio uno dei dieci migliori siti al mondo presso i quali praticare surf. Nell'estremo sud-est, ecco Zicatela, una spiaggia dall'accesa atmosfera cosmopolita che attrae gli appassionati del surf e i turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Qui però non si trovano solo onde impressionanti e una vivace vita notturna: l'area che circonda la baia è ricca di meraviglie naturali. Ad appena 20 minuti a nord di Puerto Escondido, si possono affittare kayak o barche a motore e osservare l'incredibile fauna che popola le foreste di mangrovie della laguna di Manialtepec. Potrete visitare quest'area facendo un eco tour a piedi, a cavallo o in barca a remi. Mazunte ospita anche il Centro Mexicano de la Tortuga, che offre rifugio a esemplari appartenenti a tutte le specie di tartarughe marine e terrestri che risiedono in Messico



5.Los Cabos - Conosciuto anche come "Fine della Terra" per essere situato sulla punta meridionale della Bassa California, Los Cabos è caratterizzato da un'impareggiabile bellezza naturale, da un'infinita biodiversità. Da dicembre a marzo non esiste luogo migliore di Los Cabos dove fare whale watching: le balene percorrono una distanza di ben 19.000 chilometri e rimangono nei pressi delle coste messicane per tutto l'inverno prima di ritornare nel nord nel continente, verso la fine di marzo. Gli amanti della cultura possono farsi ispirare dal Paseo del arte di San José del Cabo. Nascosto tra le strette stradine che portano alla piazza principale di questa cittadina si trova uno scenario ricco e sofisticato i cui principali ingredienti sono l'arte e la buona cucina. Infine non si può non visitare El Arco: una formazione rocciosa che si è rapidamente trasformata nell'icona di Los Cabos.



