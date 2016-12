Capodanno a New York, tra musica, coriandoli e desideri

06:00 - Partito il conto alla rovescia, New York si prepara a celebrare il Capodanno con una lunga serie di eventi che hanno come epicentro Times Square e che coinvolgono ogni angolo della città. Da Manhattan a Brooklyn, la Grande Mela si trasforma in un gigantesco e spettacolare palcoscenico aperto a tutto il mondo.

Capodanno a Times Square e Brooklyn

La prima opzione, la più ovvia ma anche la più emozionante, è quella di salutare l’arrivo del nuovo anno unendovi alla folla di Times Square. Ad attendervi nella storica piazza c’è la New Year’s Ball Drop, una sfera di ben 3,6 metri di diametro che, illuminata da 32.256 coloratissime luci a LED, scende sul pubblico segnando il conto alla rovescia verso l’inizio del 2015. L’evento, che prevede l’arrivo di un milione di persone, è seguito in tv da oltre 100 milioni di spettatori statunitensi e oltre un miliardo in tutto il pianeta. Allo scoccare della fatidica mezzanotte, poi, una pioggia multicolore inonda l’intera piazza: sono coriandoli su cui sono scritti i desideri della gente di un po’ tutto il mondo. E’ un rito beneagurante che fa il paio con quello del Good Riddance Day che si tiene qualche giorno prima e che consiste nell’affidare vecchie lettere d’amore, documenti cartacei e altri “brutti ricordi” del 2014 che si vuole distruggere, a un camion tritatutto parcheggiato a Times Square domenica 28 dicembre. Inviando invece il proprio “ricordo da dimenticare” a cintas.com/goodriddanceday si può partecipare all’estrazione di un viaggio a New York per Capodanno. Per chi poi vuole festeggiare il Capodanno in un albergo storico di Times Square, il Marriott Marquis permette di godersi da un punto privilegiato lo spettacolo della Ball Drop, il tutto scandito da musica dal vivo e accompagnato da buona cucina e open bar. Nel View Restaurant and Lounge dell’albergo, il menù di Capodanno prevede inoltre cena a cinque portate e musica da ballare, in uno spazio speciale a 48 piani sopra Times Square. Decisamente originale è anche il programma proposto dal Ripley’s Believe It or Not!. Dalle 19 fino all’una di notte, il fantasmagorico museo che raccoglie oltre 500 insoliti manufatti e speciali performance interattive per tutta la famiglia, organizza una festa a base di musica e danze. Emozionante è anche l’atmosfera che si può respirare a Prospect Park, nel cuore di Brooklyn. Qui la fine dell’anno è sinonimo di fuochi d’artificio, bevande calde e intrattenimento gratuito per un pubblico di qualsiasi età. Postazioni ideali per godersi al meglio lo spettacolo pirotecnico sono Grand Army Plaza e le zone fra la West Drive di Prospect Park e la nona strada.



Gli altri festeggiamenti a Manhattan

Ricchissima la lista delle ulteriori iniziative che offre Manhattan per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Per chi ama lo swing, il Lincoln Center propone A New Year’s Eve Dance Party, una serata a base di live music, buffet, brindisi di mezzanotte con vista su Central Park. Altrettanto speciale è la vista offerta dalle crociere Circle Line Sightseeing Cruises: si contempla la Statua della Libertà e lo skyline di New York “by night” mentre si cena, si gusta un aperitivo e si brinda con lo champagne. Simile, ma più elegante, è la festa proposta a bordo delle World Yacht Cruises, che oltre a una cena a cinque portate, open bar e intrattenimento live per tutta la notte, offre una continuazione dei festeggiamenti “a terra”, con un party sul molo fino all’1.30. E siccome anche la notte di Capodanno può essere una buona occasione per una corsa in compagnia, New York non manca di accontentare il popolo dei runner. Emerald Nuts Midnight Run, organizzata dai New York Road Runners, è la gara di 4 miglia (circa 6,5 km) che partirà alle 23.59 da Central Park mentre i fuochi d’artificio illuminano il cielo di New York (per registrarsi: nyrr.org). La corsa è preceduta, a cominciare dalle ore 22, da spettacoli di musica, danza e gare in maschera.



Eventi Musicali

Festeggiare il Capodanno con le più celebri canzoni di Elton John? Per i fan della grande popstar britannica l’appuntamento è il 31 dicembre al Barclays Center, con un concerto che inizierà alle ore 21 e che vedrà Elton John eseguire i più grandi successi della sua lunga carriera. Per gli amanti del jazz, da non perdere è invece la Gershwin Celebration presentata dalla New York Philharmonic all’Avery Fisher Hall: lo show comincerà alle 19.30, trascinato dalla grande voce di Dianne Reeves alle prese con i classici del repertorio di Gershwin. Sempre il 31 dicembre, il Madison Square Garden si trasforma invece nel tempio dell’hip-hop con il concerto di Diplo e Skrillex, aperto solo ai maggiorenni. E per chi desidera una colonna sonora a tinte rock e folk, al Brooklyn Bowl vanno in scena i Deer Tick, con uno spettacolo che mescola musica originale della band e cover di altri famosi artisti internazionali.



New York per gli under 25

Indirizzata ai giovani che sognano una vacanza a New York senza i genitori, viaggigiovani.it propone una trasferta a New York, dal 29 dicembre al 3 gennaio, che prevede l’esplorazione della Grande Mela al seguito di Dario Moccia, vera e propria celebrità del web fra tutti gli amanti di fumetti e videogiochi. Oltre all’immancabile New Year’s Eve in Times Square, il programma prevede la visita dei luoghi topici di New York, dalla Statua della Libertà a Battery Park, da Ground Zero al Ponte di Brooklyn, da Little Italy a Central Park, senza dimenticare l’immancabile sosta al Moma e all’Empire State Building. E per sentirsi sempre al centro della grande festa, il soggiorno è al Park Central Hotel, nel cuore di Manhattan, tra la 56esima e la 7ma strada.



Per maggiori informazioni: www.nycgo.com

Il meteo di New York in tempo reale: www.meteo.it