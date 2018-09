Capitali del mondo: dieci panorami urbani tra luci e grattacieli

1 MILANO - La torre Unicredit (con i suoi 231 metri è attualmente il grattacielo più alto della città), i nuovi grattacieli del quartiere Isola e il Bosco Verticale sono i nuovi elementi che contraddistinguono lo skyline del capoluogo lombardo. Anche se, nel cuore dei milanesi, l’elemento simbolo resta sempre la Madonnina, che domina dall’alto della Guglia Maggiore del Duomo.



2 TORINO – Circondata dalle montagne, l’antica capitale del regno sabaudo è dominata in verticale dalla Mole Antonelliana. La sua altezza di 167,5 metri ne ha fatto per lungo tempo la costruzione in muratura più alta d'Europa. Oggi la Mole ospita il Museo del Cinema.



3 BERLINO - Lo skyline della capitale tedesca è dominato dalla Fernsehturm, la torre della televisione, che sorge in Alexanderplatz, nel cuore dell’ex Berlino Est. Un capolavoro di ingegneria realizzato in soli tre anni, tra il 1966 ed il 1969, che ospita anche un ristorante “girevole”, a 207 metri d’altezza.



4 LONDRA – E’ una delle destinazioni turistiche più gettonate tra i viaggiatori di tutto il mondo. La curiosità dei visitatori si concentra, oltre che sui monumenti storici della città, anche sui modernissimi edifici della City, il quartiere degli affari. Tra questi spiccano le torri soprannominate Il Cetriolo e La Grattugia, per la loro forma curiosa. In realtà i due grattacieli si chiamano rispettivamente “30 St Mary Axe” e Leadenhall Building,



5 NEW YORK – Lo skyline della Grande Mela è probabilmente il più celebre ed evocativo al mondo, con il suo bosco di grattacieli che la sera si trasforma in un caleidoscopio di luci. La nostra foto immortala Midtown Manhattan, cuore pulsante e simbolo stesso della città.



6 SAN FRANCISCO - La città ospita ben 465 grattacieli, 52 dei quali alti più di 122 metri: il più alto in assoluto è la Salesforce Tower. Il simbolo della città è però il Golden Gate Bridge: il ponte che sovrasta lo stretto che mette in comunicazione l'Oceano Pacifico con la Baia di San Francisco. Includendo anche le rampe di salita e discesa, è lungo 2,71 km.



7 DUBAI – Nella città si sono riversati, nel corso degli ultimi anni, investimenti faraonici grazi ai quali sono stati edificati edifici futuristici e spettacolari. Tra i più celebri e iconici spicca il Burj Khalifa, che con i suoi 829 metri è la struttura più alta al mondo.



8 SINGAPORE – Si sviluppa su un arcipelago di circa 60 isole, la più grande delle quali ospita il centro urbano. Singapore è un grande melting pot di culture in continua evoluzione, anche dal punto di vista architettonico.



9 PECHINO – Pechino è la seconda città più popolosa della Cina dopo Shanghai, e la capitale di Stato con più abitanti al mondo. In città coesistono diversi stili architettonici, in una intrigante mescolanza di antico e di futuristica modernità.



10 HONG KONG - La Regione amministrativa cinese di Hong Kong conta ben 7.829 grattacieli, dei quali 1.294 con una altezza superiore di 100 metri. L'edificio più alto in assoluto è l'International Commerce Centre, completato nel 2010: i suoi 118 piani si sviluppano su un'altezza di 484 metri di altezza.