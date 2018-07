Camere con vista sul blu dipinto di blu

Mezzatorre Resort & Spa a Ischia (Napoli) - Circondato da un parco di sette ettari di macchia mediterranea, a poca distanza da villa “La Colombaia” appartenuta a Luchino Visconti, è un 5 stelle tra i più eleganti di Ischia. Si affaccia su una baia privata a picco sul mare tra Lacco Ameno e Forio. Prende il nome da una delle torri di avvistamento del XVI sec - costruite a difesa della popolazione locale dalle incursioni dei saraceni - aggrappata sugli scogli di fronte al mare e restaurata nel rispetto dell’originario disegno.



Monastero Santa Rosa Hotel&Spa a Conca dei Marini (Napoli) - Da tutte le sue camere si gode una vista impagabile sulla Costiera Amalfitana, così come dalla sua biopiscina panoramica a sfioro e dal terrazzo del suo ristorante stellato Il Refettorio: in vetta alle classifiche degli hotel più panoramici del mondo, il Santa Rosa si trova su un’alta scogliera a picco sul mare ed è stato ricavato dalla ristrutturazione del Convento seicentesco di Monache Domenicane a cui si deve l’invenzione delle famose Sfogliatelle, vanto della pasticceria partenopea. Il suo motto è “Il lusso della semplicità”. Lussureggianti giardini terrazzati, un orto biologico, una Spa che evocano atmosfere antiche, solo 20 fra stanze e suite per assicurare agli ospiti il massimo della privacy.



Palazzo Avino a Ravello (Salerno) - Ravello è una delle località più panoramiche della Costiera Amalfitana e da Palazzo Avino, raffinatissimo hotel nella parte alta del paese, la vista è ineguagliabile. La sua posizione, a 350 metri sul livello del mare, regala una perfetta scenografia naturale dei luoghi, una vista unica sui rilievi dei monti ammantati di verde e una veduta ineguagliabile sul Golfo. L’hotel, nell’immobile storico di Palazzo Sasso, è un’antica dimora gentilizia del XII secolo, sapientemente riadattata ad hotel. Quaranatre le stanze, di cui dieci suites, arredate con pregiati arredi e arricchite con mobili d’epoca.



Domina Zagarella Sicily a Santa Flavia (Palermo) - Panorami davvero speciali si godono dai balconi delle stanze e delle suites di questo resort situato a una quindicina di chilometri da Palermo. La struttura si affaccia su una splendida baia con vista sul pittoresco borgo di Porticello. La stessa vista mozzafiato si gode dalla terrazza attrezzata sugli scogli che funge da spiaggia, dalla splendida piscina di acqua di mare a disposizione degli ospiti e dal Ristorante Amare, in cui assaporare tante specialità.



Chia Laguna a Chia (Cagliari) - Esclusivo resort del gruppo Italian Hospitality Collection, si affaccia sulle splendide distese di sabbia dorata e il mare cristallino della baia di Chia, offrendo un’incredibile vista sulla rigogliosa natura della Sardegna più autentica. Gli spazi candidi, le travi a vista e le luminose suite del resort riflettono la luce e i colori di Chia attraverso un arredo e uno stile ispirato alla natura del territorio. Dalle terrazze panoramiche delle sue esclusive suite è possibile concedersi momenti di totale relax gustando la colazione in totale privacy e godendo della suggestiva vista sulla spiaggia più bella d’Italia.



Arbatax Park Resort a Arbatax (Nuoro) – Il complesso sorge all'interno di un grande parco di circa 60 ettari situato sull’estremità della penisola di Capo Bellavista, in uno scenario naturale di grande bellezza, nelle vicinanze del Parco Marino di Capo Monte Santo in Sardegna. Le nuove Suites del Mare offrono grande comfort e una vista panoramica sullo splendido mare smeraldino della Sardegna. Le suites hanno un'atmosfera particolarmente romantica grazie al panorama spettacolare sul mare dell'Ogliastra, e si compongono di arredi artigianali locali, legno e granito sardo.



Valle dell’Erica Thalasso & SPA a Santa Teresa Gallura (Sassari) – E’ immerso in un parco mediterraneo di 28 ettari di fronte al Parco Internazionale delle Bocche di Bonifacio. Lo scenario è tra i più belli del Mediterraneo, grazie ad una combinazione di fattori naturali unici: i 1.400 m di costa incontaminata, e curatissima, che circondano il resort, la lunga spiaggia della Licciola a forma di mezzaluna e le piccole calette di fine sabbia bianca che si perdono tra le acque cristalline del mare di Sardegna. A rendere unico il resort, raggiungibile con un’ora di auto da Olbia, è l’affaccio sulle isole dell’Arcipelago della La Maddalena e dell’Arcipelago Corso, con una meravigliosa vista a 180 gradi.



Fregate Island Private alle Seychelles – Questo raffinatissimo Luxury Resort del prestigioso gruppo Oetker Collection si trova in una delle più esclusive isole private del mondo, vero e proprio santuario naturalistico delle Seychelles. Tutte le suite hanno un’incredibile vista sul mare cristallino, ma lo sguardo si rigenera anche nella natura, fiore all’occhiello del resort, impegnato nella tutela del delicato ecosistema e delle specie protette dell’isola tra cui il rarissimo volatile Magpie Robin e le tartarughe giganti Aldabra.



Banyan Tree Vabbinfaru alle Maldive - Sofisticato island-resort con 48 lussuose ville con terrazza panoramica e piscina privata, è circondato da una coloratissima barriera corallina e splendide acque turchesi. La protezione del delicato ecosistema dell’Oceano Indiano è importante per il resort, che si impegna a conservare l’ambient naturale delle tartarughe marine che nidificano sull’isoletta. Gli ospiti hanno la possibilità di osservare la squadra del Laboratorio Marino all’opera, contribuire al monitoraggio della crescita delle tartarughe, partecipare alla loro alimentazione e rilasciarle in libertà.



Komandoo Island Resort & Spa alle Maldive – Chi coltiva il sogno di trascorre una vacanza su un’isola tutta per sè, può vederlo realizzato anche al Komandoo Island Resort. Piccole, incantevoli case su palafitte o sulla spiaggia, mare turchese, folta vegetazione tropicale: tutti gli ingredienti di un’avventura nella natura incontaminata conditi con il comfort di un resort stellare.