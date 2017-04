Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 1 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 2 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 3 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 4 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 5 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 6 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 7 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 8 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 9 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 10 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 11 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 12 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale 13 di 13 IberPress IberPress Bolivia: la straordinaria esperienza di dormire nel sale leggi dopo slideshow ingrandisci

Non sorprende certo trovare un hotel fatto si solo sale, visto che questa incredibile struttura sorge proprio ai margini di uno dei più grandi deserti del mondo, completamente salato, che contiene ben 10 miliardi di tonnellate di sale. Un giacimento enorme, da cui annualmente vengono estratte circa 25.000 tonnellate del prezioso "oro bianco" e che rappresenta un terzo delle riserve di litio del pianeta, oltre a contenere importanti quantità di potassio, boro e magnesio.



Dove oggi si trova questa enorme distesa bianca, nel periodo preistorico qui c'era il gigantesco lago Minchin. Quando, 40.000 anni fa il lago si prosciugò, dando vita ai laghi Poopó e Uru Uru e ai due deserti salati Salar de Coipasa e il gigantesco Salar de Uyuni; quest'ultimo presenta alcuni buchi nella superficie salata dai quali esce l'acqua sottostante che in particolari condizioni di luce sono quasi invisibili, diventando pertanto pericolosi. Secondo le leggende Inca questi buchi, chiamati "Ojos de Salar" (occhi del deserto di sale) inghiottivano le carovane.



Non sorprende dunque che il sale rappresenti l'unico materiale presente nella zona e che nel 1993 uno scultore pensasse all'opportunità di business costruendo un hotel con la materia prima che più abbonda: il sale, appunto.

L'Hotel de Sal Playa costituisce una vera curiosità per i turisti che desiderano visitare le cave di sale della zona, provando l'incredibile esperienza di dormire avvolti completamente dal cloruro di sodio.

Per realizzare questo albergo, di sole 15 camere, sono stati utilizzati blocchi di sale tenuti insieme da un impasto di acqua e sale; durante la stagione delle piogge le pareti vengono rinforzate con nuovi blocchi e gli ospiti vengono invitati a non leccare le pareti!