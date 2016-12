Bermuda: triangolo a parte, vacanze da nababbi

Ma non pensa certo a misteri e tantomeno a tragedie, chi si gode una vacanza in questo piccolo paradiso terrestre in mezzo all'Atlantico, che fa parte della Corona d’Inghilterra, rinfrancato da un clima stupendo e da spiagge magnifiche oltre che da una popolazione cordialissima, amante della musica caraibica che si sente risuonare nelle strade e nelle vie di St. George e ad Hamilton, la capitale.



Un piccolo arcipelago in mezzo all’Atlantico - Le isole hanno un'origine vulcanica. Great Sound, il grande golfo nel sud dell'isola principale, è quanto rimane di un'antica caldera. Banchi corallini sommersi circondano l'arcipelago rendendo facile e piacevole la balneazione. Le Bermude sono ricoperte da lussureggiante vegetazione grazie alle frequenti piogge e alla fertilità del suolo. Al contrario dei Caraibi l'alta stagione a Bermuda decorre da marzo fino ad autunno inoltrato. Le isole si trovano infatti molto più a nord delle Bahamas a una latitudine che non rientra nella fascia tropicale. D'inverno le temperature si mantengono su valori primaverili, mediamente 16°-21°. Se il cielo è terso è possibile praticare attività all'aria aperta, soprattutto il golf ma non è arduo tuffarsi.



Tranquillità e relax - Per questa sua tranquilla bellezza, Bermuda è soprattutto una delle isole preferite dal jet set mondiale. E’ situata all'estremità nord-occidentale del Mar dei Sargassi, termine con il quale si indica quella porzione dell'Oceano Atlantico settentrionale che comprende a est anche le Azzorre. L'arcipelago è costituito da un'isola maggiore detta Main Island, dalla caratteristica forma arcuata e coronata da una miriade di isolotti. Quelli con superficie maggiore stanno all'estremità sud-occidentale e nord-orientale di Main Island: la capitale è Saint George. Nelle sue strade, con uomini d’affari in bombetta, bardati di giacca e cravatta, sembrerebbe di stare a Londra se non fosse per i bermuda, i classici calzoni estivi che proprio qui sono stati inventati, indossati senza problemi.



Il terribile "triangolo" - Il famoso “triangolo delle Bermude” di cui l’arcipelago sarebbe il vertice nord ha gli altri punti nodali a Porto Rico e mnel sud della Florida. In questa zona si sarebbero inabissate moltissime navi e preciptati parecchi aeroplani. Nel 1952 il magazine Fate pubblicò un breve articolo di George Sand che riportava la presunta sparizione di molti aerei e navi inclusa la sparizione del Volo 19 -in effetti alquanto inquietante - e di un gruppo di cinque navi della United States Navy. Da qui la leggenda che la scenza ufficiale ha però ampiamente smontato, ma che aggiunge certamente ulteriore fascino a uno dei luoghi più belli e tranquilli del mondo.