Batte a Filadelfia il cuore autentico degli Usa

Il fascino della vecchia Philly - Filadelfia, che i suoi abitanti chiamano confidenzialmente e affettuosamente Philly ha ben cinque parchi pubblici e un centro storico importante. La City Hall è il più alto edificio in marmo del mondo e sulla sua guglia più alta a 167 metri si erge la statua di William Penn, il fondatore della città (1683). Da visitare anche la chiesa di Cristo dove nacque la Chiesa Episcopale degli Stati Uniti. Colonizzata da missionari svedesi nel 1646,Filadelfia è una città decisiva nella storia degli Stati Uniti d'America: nella Indipendence Hall fu siglata la dichiarazione d'indipendenza nel 1776 e varata la Costituzione degli Usa nel 1787. Oggi, l'edificio è il centro di Independence National Historical Park, e visite guidate sono a disposizione dei visitatori per tutto l'anno. Da non mancare una visita alla Liberty Bell, la campana crepata che suonò per l'Indipendenza degli Stati Uniti e fu il simbolo della liberazione dalla schiavitù.



Il mito di Rocky - La statua di Rocky e Piazza di Rocky sono due delle attrazioni più popolari in Filadelfia. La sua corsa sulla scalinata dell'Art Museum è un must della cinematografia e dell'indomito ottimismo americano. E il Filadelfia Museum of Art oltre al riferimento holliwodiano possiede una collezione d'arte sorprendente e comprende più di 200 gallerie che ospitano più di 227.000 opere in media, tra cui fotografia, scultura, dipinti, tessuti e altro ancora. Il Franklin Institute, il museo della scienza , dispone di un intero isolato di mostre ai bambini, come il walk-through gigante Cuore, Space Command, Sport Sfida, Elettricità e modifica Terra. E 'anche la sede del Tuttleman Teatro IMAX e il rinomato Fels Planetario.



Delizie dal mondo - Il numero uno attrazione più visitata di Filadelfia è Reading Terminal Market, immenso mercato coperto e paradiso per buongustai famoso in tutti gli Stati Uniti. Cucina e prpdotti di tutto il mondo ma anche e soprattutto prodotti locali e deliziosi panini di formaggi artigianali e dolci. Più di sei milioni di persone all'anno visitano il mercato . Un milione sono invece i visitatori dello zoo di Filadelfia, situato su 42 acri di giardini lussureggianti e rifugio di quasi 1.300 animali – molti dei quali appartenenti a specie molte rare e minacciate.



Tra antiche battaglie e dolci vigneti - Nell'inverno del 1777-1778, Valley Forge era il quartier generale accampamento dell'esercito continentale durante la guerra rivoluzionaria. Oggi, un parco su questo sito onora il sacrificio e la forza di coloro che hanno combattuto per la libertà degli Stati Uniti. Valley Forge National Historical Park offre iniziative durante tutto l'anno, tra cui visite guidate e ricostruzioni di battaglie e combattimenti. E per finire vale la pena visitare Longwood Gardens di Brandywine Valley, un suggestivo itinerario all'insegna dell'enologia, delle vecchie tradizioni dell'Old America e di giardini e ori curatissimi, oltre ad aziende vinicole di grande successo eche producono vini di ottima qualità. Quasi un tuffo in un pezzo d'Europa trasferito in Usa, anche perché quest'angolo della Pensylvania a pochi chilometri da Filadelfia è chiamata Dutch Country, dagli emigrati di lingua tedesca che la colonizzarono. Longwood ospita concerti tutto l'anno.



Per maggiori informazioni: www.discoverphl.co