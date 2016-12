Basta alberghi: qui il lusso è di casa

Villa Napoleon I – Lago di Como, Lombardia, Italia - Una villa straordinaria, un tempo dimora del compositore Vincenzo Bellini, per un soggiorno da star hollywoodiane. Una curiosità: la villa conta ben 12 fontane, tutte perfettamente funzionanti, e un campanile del XII secolo. Siamo sulle sponde del lago di Como, un’area frequentata dalle celebrità.



Lake Koggala Villa – Galle, Sri Lanka – Una dimora immersa in un paesaggio mozzafiato sul lago Koggala, con una bellissima corte interna e uno staff completo a vostra disposizione, chef incluso.



The Villa At Casa Prana – Lago Atitlan, Sololà, Guatemala - Una villa che sembra uscita da una favola. Incastonata sulle sponde del lago Atitlan offre un’ampia terrazza circondata da fiori tropicali e una piscina d’acqua salata per crogiolarsi al sole. C’è persino una stanza per lo yoga, affacciata sui vicini vulcani.



Villa Bella Vista – Lago Maggiore, Canton Ticino, Svizzera - Come dice il suo nome, il panorama è uno dei punti di forza di questa splendida casa, affacciata sulle acque azzurre del lago e sulle maestose alpi svizzere.



Casa Padrone – Lago Trasimeno, Perugia, Italia - Situata sulle colline nei pressi di Tuoro sul Trasimeno, la villa è costruita con materiali nobilitati dal tempo, come vecchie piastrelle di terracotta e decorata con oggetti contemporanei.



Casa sul lago Jake’s Point – Queenstown, Nuova Zelanda – E’ questo il luogo ideale per vivere insieme la montagna, il lago e insieme per provare uno dei migliori campi da golf della Nuova Zelanda. La casa è un capolavoro di architettura che si armonizza con il paesaggio.



Chalet vista lago – Galilea, Israele – Uno chalet dai dettagli architettonici unici, con spaziose aree living e accessori di lusso Jacuzzi compresa, fino al terrazzo con vista sulla città e sul Lago di Tiberiade.



Villa Dasiri – Prachuap Khiri Khan, Thailandia – Una dimora ideale per una vacanza esotica al lago: si trova a Hua Hin e promette delizie paradisiache. Le parti esterne offrono due laghetti, piscina privata, vasca idromassaggio e sfarzosi giardini. La proprietà offre tre stanze da letto, quattro bagni privati e spazi living da sogno.



Chalet sul Lago – Innsbrook, Missouri – Un particolarissimo chalet dal tetto spiovente che capitalizza ogni centimetro di spazio creando un’atmosfera davvero inconsueta. Ha un patio su due livelli, pareti in cedro e arredamento rustico. Il cottage si trova all’interno dell’Innsbrook Resort che offre un campo da golf (la proprietà include un golf cart) e attività come pesca ed equitazione.



Cherry Ridge Retreat – New Plymouth, Ohio - Una sfarzosa casa costruita all’interno dello Cherry Ridge Retreat, tra la riserva di caccia e i terreni agricoli circostanti. Offre un maestoso salone gazebo privato con zona bar e vasca idromassaggio sul patio sopraelevato.



La selezione di ville da sogno è proposta da Tripadvisor.