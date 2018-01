Barbados: la vita è una cosa meravigliosa

Ecco alcuni ottimi motivi per partire per Barbados: è un’isola corallina, l’unica dei Caraibi, con mare splendido anche per chi ama il surf, le spiagge con sabbia bianchissima. A Barbados si vive bene, si beve il rum più antico del mondo e si possono fare varie attività sportive, dal cricket al polo, ci sono poi moltissimi Festival tutto l’anno (come il Barbados Reggae Festival di aprile).



Le spiagge più belle del mondo - Le coste di Barbados sono bagnate da una parte dal Mar dei Caraibi e dall'altra dall'Oceano Atlantico. la costa caraibica ha lunghe spiagge di sabbia bianca e finissima, acque calde e cristalline e una fantastica barriera corallina dove si nuota tra miriadi di pesci colorati. La costa atlantica è invece più aspra, con spiagge selvagge e contorte formazioni rocciose . Battuta dai venti, viene considerata un vero e proprio paradiso per il surf. Barbados vanta alcune delle spiagge più favolose del pianeta. La Crane Beach sul lato sudorientale dell’isola è stata giudicata dal programma televisivo americano Lifestyles of the Rich and Famous come "una delle dieci spiagge più belle del mondo”.



Sport di tutti i tipi - Barbados, insomma, è un’isola unica, ricca di meraviglie da scoprire. Coppie e famiglie, gruppi di amici e single, appassionati di trekking e amanti degli sport d’acqua, tutti possono scegliere fra moltissime attività, dalle più tranquille alle più avventurose, adatte ad ogni età e ad ogni livello di preparazione. Che si preferisca nuotare o prendere il sole, festeggiare o giocare, ammirare tesori artistici e culturali o deliziarsi con prelibatezze gastronomiche, Barbados offre tutto questo e molto di più.



Gli “inventori” del rum - La storia del rum e quella di Barbados sono indissolubilmente legate e non si può comprendere l’una senza conoscere l’altra. Prodotto per la prima volta 370 anni fa attraverso la lavorazione della canna da zucchero, una coltura molto diffusa sull’isola, il rum di Barbados piacque molto ai marinai inglesi che, secondo la leggenda, offrivano il loro carico di rum come prova di aver attraversato l’Atlantico. Tuttavia, fu solo nel 1703, quando Mount Gay Rum iniziò a distillare la più antica marca di rum ancora in commercio, che il mondo riconobbe in Barbados la vera patria del rum.



Lo spirito del “lime” - A Barbados la sera è dedicata al relax e al divertimento. La cultura del luogo chiamata bajan, è fatta soprattutto di musica, danza e buona cucina. Chi sta progettando una vacanza a Barbados, deve ricordare alcune cose per vivere un’autentica esperienza bajan e festeggiare o fare del “lime” come uno di loro. Il “lime”, non è qui un frutto, ma lo spirito con cui i Bajan si rilassano e si liberano dallo stress, anche in località famose per le feste e i divertimenti, come St. Lawrence Gap, Second Street a Holetown, Harbour Lights Night Club e in molti altri luoghi e locali sparsi per tutta l’isola. Anche per questo Barbados è una delle mete preferite dei VIP, che si rifugiano volentieri sulle sue incantevoli spiagge per sottrarsi alle luci dei riflettori e a tutte le incombenze delle vita quotidiana. E’ ideale come honeymoon, ma anche per una vacanza di coppia speciale.



Per maggiori informazioni: www.visitbarbados.org