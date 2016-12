Barbados da sogno: un paradiso conveniente

Ecco 5 buoni motivi per una vacanza a Barbados, ricordando che in occasione del 50° della sua indipendenza, Barbados Tourism invita i viaggiatori di tutto il mondo ad unirsi ai festeggiamenti, lanciando la promozione Brilliant Barbados 50. La straordinaria iniziativa prevede uno sconto del 50% sul soggiorno, un’occasione imperdibile per visitare l’isola caraibica, godere della bellezza delle sue coste e della natura e immergersi nel più autentico spirito bajan. Prenotando entro il 14 febbraio 2016 un viaggio a Barbados dal 15 aprile al 30 giugno e dall’1 settembre al 31 ottobre 2016, i viaggiatori avranno accesso ad uno sconto del 50% in numerosi hotel e appartamenti aderenti all’iniziativa. Per attivare la promozione è necessario comunicare il codice BB50 al momento della prenotazione.



1. Spiagge da sogno - Barbados è bagnata in parte dall'Oceano Atlantico e in parte dal Mar dei Caraibi. Il lato occidentale di Barbados, che ospita molte delle strutture ricettive dell’isola, vanta alcune delle spiagge più note come Mullins Beach, Church Point e Paynes Bay, mentre le spiagge della costa est, tra cui Bathsheba e Cattlewash sono molto popolari tra i surfisti e windsurfisti esperti. A sud le spiagge di Carlisle Bay, Accra Beach, Sandy Beach, Casuarina Beach e Silver Sands sono ideali per il surf, mentre Needham e Dover Beach lo sono tra gli amanti dello snorkeling. Bathsheba, a est, ha chilometri di spiaggia sabbiosa e di pareti rocciose incontaminate mentre Crane Beach, grazie alle sue scogliere e dune di sabbie rosa è stata nominata nel 2015 la più bella spiaggia dei Caraibi.



2. Oistins Fish Market – La lista delle 25 migliori cose da fare a Barbados comincia con la visita al mercato del Pesce di Oistins; un consiglio, andateci venerdì o sabato notte e provate l'ebbrezza di immergervi nel mercato più famoso dell’isola. Godetevi l’atmosfera del luogo e ballate fianco al fianco insieme ai bajan. E' facile, basta lasciarsi andare al ritmo della musica Calypso proveniente dalla sala da ballo posta proprio al centro del mercato e continuate a danzare sulle note dei successi degli anni '50, '60 e '70. Se poi tutto questo gran ballare vi stuzzica l'appetito, basta scegliere una delle tipiche bancarelle tradizionali che invogliano con le loro specialità locali come le torte di pesce, lo Jug-Jug (a base di mais e piselli), il pesce fritto e il tipico Pudding inglese, ovviamente innaffiato dalla birra in vero british style. Per chi vuole finire la serata facendo un po' di shopping, oggetti di artigianato locale si possono trovare in abbondanza in questo pittoresco mercato.



3. Giocare a golf in uno degli 8 campi dell'isola - Per coloro che vogliono giocare a golf durante una vacanza sull'isola, Barbados ospita alcuni dei più lussuosi campi da golf dell'area caraibica e merita sempre maggiore attenzione degli appassionati, come il Barbados Golf Club Aperto con il campo a 18 buche, par 72, in modo da renderlo impegnativo ma piacevole, oltre che rilassante e divertente. Alberi di oltre venticinque anni sono stati piantati strategicamente lungo tutto il percorso, dando maggior carattere al nuovo layout del campo che si estende per circa 6.200 metri in più rispetto al progetto originario.



4. Fare diving a Barbados - Come resistere alla tentazione di trovarsi faccia a faccia con tartarughe e cavallucci marini? Nella barriera corallina di Barbados hanno il loro habitat naturale anche spugne, coralli e molte altre specie sottomarine. La barriera corallina, che si trovano a circa un miglio a largo dalla costa, è formata da grandi coralli che ospitano migliaia di pesci colorati; su questi scogli non è difficile incontrate la tartaruga Hawksbill, il pesce rana e le anguille giganti. Relitti naufragati secoli orsono hanno creato affascinanti habitat per la vita marina. Barbados ha diversi siti eccellenti per questo tipo di immersioni: Carlisle Bay, che ha più di 200 relitti segnalati, e la Stavronikita, che si trova a Folkestone Marine Park, sono due dei più popolari siti di immersione.



5.Eventi - Il programma Open House del Barbados National Trust apre le porte delle case bajan per consentire ai turisti di visitare gli edifici storici dell'isola che spaziano dalle dimore storiche a quelle curiose e più moderne, fino ad arrivare alle proprietà di lusso. I pomeriggi Open House si tengono ogni mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, fino a fine marzo. Holders Season : sempre in marzo la casa coloniale Holders Plantation House è lo scenario di questo evento dedicato alla musica e al teatro. La manifestazione si svolge ogni anno dal 1993 con spettacoli di musica jazz, opera, musical e molto altro, e artisti locali e internazionali. Barbados Gold Cup , ancora in marzo è uno degli eventi più famosi dei Caraibi. Preceduta da una settimana di eventi che hanno come filo conduttore esibizioni emozionanti di stelle di Broadway, la giornata di gara è caratterizzata da una parata che percorre le strade di Bridgetown.



