Baia di Halong: una delle sette meraviglie naturali

06:00 - Secondo il popolo del web è una delle Sette Meraviglie Naturali del mondo. Stando a quanto dicono le guide in Vietnam, poi, la Baia di Halong è addirittura la seconda Meraviglia al mondo per bellezza e numero di visitatori. Volete conoscerla? Siete pronti a scoprirla?

Tra realtà e leggenda – Situata nel golfo del Tonchino, la baia di Halong dista circa 164 km dalla capitale Hanoi (che per percorrerli in Vietnam si impiegano circa 3 ore in pullman o in auto) ed è senza dubbio una delle mete imperdibili per chi visita questo Paese. La leggenda narra che i vietnamiti stavano combattendo gli invasori cinesi quando gli Dei mandarono dei dragoni ad aiutarli in questa battaglia, da qui il nome “Ha Long” ovvero “dove il drago scende in mare”. La realtà invece vuole che questa baia sia composta da 2000 isolette calcaree che sorgono da queste acque tinte di un verde cristallino e capaci di donare al visitatore uno scenario unico al mondo. La parte del Vietnam del nord è nota per le sue bellezze naturali, ma quest'area ha saputo farsi strada diventando molto turistica, motivo per cui andrebbe visitata il prima possibile per poterne ancora assaporare il sapore autentico.



Crociera di lusso sulle acque di Halong – Che voi siate visitatori fai-da-te o che raggiungiate il Vietnam con un viaggio organizzato, la baia di Halong per essere visitata richiede una crociera di qualche giorno: spesso la maggior parte dei turisti sceglie crociere di due giorni e una notte, ma si possono anche aumentare le giornate a seconda delle opzioni. Qui si trovano le cosiddette “Junk” ovvero imbarcazioni di origine cinese che offrono al turista ogni genere di comfort: cabine di lusso, pesce in abbondanza a bordo e sistemazioni di grande comodità. Se ne possono trovare di diversi prezzi, ma la maggior parte prevede le stesse condizioni di servizio e l'offerta che vi viene fornita è sempre simile tra una compagnia e l'altra. E nonostante i prezzi possano non sempre essere propriamente economici è un'esperienza da non perdere. Tappe obbligate nel mentre si naviga sulle acque smeraldine della baia sono la grotta “Meravigliosa” (tenete presente che al suo interno c'è una forte umidità nel caso in cui andiate in piena estate), e l'isola di Tip Top dove dopo aver percorso circa 470 gradini si arriva in cima per poter ammirare il paesaggio sulla baia. Sempre su quest'isola c'è una piccola spiaggetta che non è tra le migliori al mondo, ma permette ai turisti di concedersi un bagno in mare.



Attività da fare – Il mezzo migliore però per visitare la baia di Halong è sicuramente il kayak. Essendoci numerosi turisti conviene cercare di isolarsi dalle imbarcazioni più grandi e addentrarsi tra le grotte e le gole più strette per potersi immergere in calette totalmente isolate. Quasi tutte le Junk sono provviste di kayak a bordo, ma conviene sempre informarsi prima della prenotazione. Inoltre per i più avventurosi c'è anche la possibilità di arrampicare. Dirigendovi verso Cat Ba, ovvero l'isola più grande della baia e anche una delle parti per ora meno visitate dal turismo di massa e più intima, si possono trovare diverse agenzie che organizzano numerose attività sportive. Qui è possibile fare climbing affittando anche il materiale e, sotto la guida di istruttori, fare vela e andare in bicicletta. E se lo sport non fa per voi, c'è sempre il bird-watching!



Per maggiori info: www.vietnamtourism.com

Per sapere il meteo a Ho Chi Mihn City: www.meteo.it