Australia: tuffo nel mito con le luci di Ayers Rock

In armonia con gli ampi spazi del deserto, Munro e il suo team hanno installato oltre 50.000 steli coronati con sfere radianti di vetro smerigliato. Le sfere colorate, collegate con fibra ottica illuminata,”fioriscono” non appena il buio scende su Uluru. Munro ha concepito l'idea di Field of Light durante la sua visita a Uluru nel 1992; l’installazione è stata poi presentata per la prima volta nel 2004 al Victoria & Albert Museum di Londra. Da allora, l’installazione Field of Light è stata realizzata in luoghi diversi, dal Regno Unito, agli Stati Uniti fino al Messico, catturando l’attenzione di migliaia di visitatori.



Uluru, il monolite del mistero - L'Uluru ( il nome aborigeno di Ayer Rock) , che si eleva fino a 864 metri sul livello del mare, si staglia per circa 350 m rispetto al territorio circostante e sprofonda nel terreno per circa 7 km; ha una larghezza di circa 9 km, ed è caratterizzato da pareti molto lisce e a strapiombo. Il massiccio, cui vengono attribuiti poterio magici dalle popolazioni locali, cambia colore nelle diverse ore del giorno e nei diversi mesi dell'anno; alba e tramonto, in particolare, producono veloci variazioni di colore estremamente spettacolari che attirano ogni anno decine di migliaia di turisti. Questi effetti di colore sono dovuti a minerali che riflettono sopratutto la luce rossa.



Come un seme nel deserto - "Field of Light è un’idea che ho coltivato per molto tempo” ha affermato Munro. “Ho visto nella mia mente un paesaggio di steli illuminati che, come il seme dormiente in un deserto secco, attende serenamente che scenda il buio, sotto una coperta sfolgorante di stelle, per fiorire con i dolci ritmi della luce” ha aggiunto Murno “Field of Light è un simbolo personale che rappresenta le cose belle della vita." Field of Light che nella lingua aborigena locale Pitjantjatjara è chiamata Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o 'guardando tante belle luci', rimarrà esposta per un anno intero e chiuderà il 31 marzo 2017. Per completare l’installazione, Qantas, compagnia aerea partner del progetto, ha trasportato gli steli del peso di circa 15 tonnellate per più di 19.000 chilometri con oltre 32 voli internazionali e nazionali in Australia. Mai prima d’ora un’opera di Munro ha viaggiato così lontano.



Per maggiori informazioni: www.ayersrockresort.com