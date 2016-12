Australia: dieci esperienze di intensa emozione

09:41 - Considerata la culla della civiltà aborigena, il Northern Territory in Australia sa unire atmosfere senza tempo quali quelle dell'Uluru (Ayers Rock) a scenari naturali e suggestivi quali il Parco Nazionale di Kakadu. Meta ideale per chi sogna un viaggio all'insegna dell'avventura, qui si possono vivere esperienze davvero emozionanti.

Dal volo al battello passando per il quad – Uno degli on the road più sognati e ambiti al mondo: l'Outback Australiano e il suo deserto rosso. Possibile punto di riferimento da cui partire è Alice Springs, considerata la porta per accedere all'Ayers Rock. Questa città riserva numerose sorprese al suo visitatore e proprio qui potete vivere una delle esperienze più divertenti da fare in Australia: affittare dei quad e addentrarvi nel deserto rosso scegliendo uno dei tour proposti. Alternativa di genere diverso rispetto ai quad: sorvolare i cieli del Kadaku con voli panoramici. A est della città di Darwin si estende questo parco considerato uno dei più grandi del Paese e inserito dall'Unesco nella lista dei Patrimoni dell'Umanità: qui si può ammirare dall'alto il sinuoso East Alligator River e l’intricata rete di billabong nella Mikinj Valley. Altra opzione per gli amanti degli animali: una crociera in barca lungo le acque dell'Adelaide River, a pochi chilometri da Darwin per avvistare maestosi e giganteschi rettili che attratti dall'esca del vostro ranger, salteranno davanti ai vostri occhi per poter addentare il cibo. Un'avventura vissuta in totale sicurezza nonostante la vicinanza ai coccodrilli.



Dalla mountain bike al trekking: spazio agli sportivi – Non c'è scenario naturalistico che non si presti alle attività sportive più disparate. Proprio nel Northern Territory gli appassionati di sport possono dedicarsi a una visita attiva e dinamica, assaporando l'ambiente circostante. Immancabile evergreen è la motocicletta: a Uluru si organizzano tour all'interno del parco di Uluru/Kata Tjuta di durata variabile per poter godere di questi paesaggi muovendosi su due ruote. Grazie ai numerosi corsi d'acqua, un'altra attività consigliata è la canoa: uno dei migliori luoghi di questa regione dove praticare il kayak è il Nitmiluk National Park, tra le gole del fiume Katherine. Partendo invece da Alice Springs si possono seguire le piste ciclabili che si snodano dalla Telegraph Station lungo il Todd River, o in direzione del Simpsons Gap per un tour su due route, oppure si può pedalare nel Parco di Uluru/Kata Tjuta noleggiando delle biciclette.



Un viaggio all'insegna dell'avventura però non può non prevedere dei percorsi trekking. I sentieri e i tracciati qui sono numerosi, di diverso livello e lunghezza: semplici passeggiate o camminate più impegnative per gli escursionisti esperti. Dal Top End al Red Centre, potete trovare la tipologia che più si avvicina ai vostri gusti. Consigliati: il Larapinta Trail, ovvero uno dei migliori percorsi al mondo secondo il Nationa Geographic. Oppure Jatbula Trail, 60 impegnativi chilometri che si addentrano nel Nitmiluk National Park, mentre la Kings Canyon Rim Walk di 6 km compie un percorso circolare e nonostante sia di livello semplice regala vedute suggestive dall'alto del King Canyon.



Percorsi esperienziali in cammello o in mongolfiera – Sicuramente le avete già viste, magari già provate o ne avete sentito parlare da qualche amico o collega, ma probabilmente non le avreste mai immaginate in Australia: le passeggiate in cammello nell'Outback sono un'esperienza decisamente diversa dal consueto. Si possono percorrere rilassanti tour sia nei dintorni di Alice Springs e nel deserto rosso che escursioni all'alba o al tramonto nel parco Uluru/Kata Tjuta. Sempre rilassante ma emozionante è invece l'esperienza di sorvolare l'Outback australiano con una mongolfiera, attività praticabile anche in questo caso sia all'alba che al tramonto. Ma se vi sembrano attività troppo "pacate" e desiderate più adrenalina, che ne dite allora di un salto al Crocosaurus Cove di Darwin per immergervi in acqua insieme ai coccodrilli? Qui potete nuotare con i temibili alligatorii, protetti da una struttura trasparente chiamata “Gabbia della Morte”, e vivere una delle attività più emozionanti della vostra vita. I brividi sono garantiti.





