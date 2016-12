Australia: 4.352 chilometri straordinari in treno tra Sydney e Perth

L’operatore che organizza il viaggio, la Great Southern Rail, punta ora ad attrarre una clientele più ampia, non più ristretta alle pantere grigie, e propone un viaggio all’insegna del massimo comfort su carrozze d’epoca, risalenti agli anni ‘60 e ’70, perfettamente restaurate, che offrono ambienti molto lussuosi. Per accrescere l’appeal del viaggio vengono organizzate frequenti escursioni su strada che partono dal treno e permettono di esplorare il territorio circostante.



L’esperienza di bordo è resa più piacevole da nuovi menù per gustare i migliori piatti della cucina australiana, accompagnati dai vini più pregiati della produzione locale. The Indian Pacific parte da Sydney ogni mercoledì pomeriggio e arriva a Perth il sabato verso l’ora di pranzo. Le tariffe non sono proprio per tutte le tasche: la traversata da Sydney a Perth in Gold class (cabina privata con lounge, pasti e bevande incluse in una piccola carrozza ristorante), costa a partire da 2.529 dollari a persona, mentre in Platinum class (con sistemazione in una confortevole cabina a due letti, pasti serviti in un’elegante carrozza ristornate e cocktail bar a disposizione), si arriva a 4359 dollari a testa.