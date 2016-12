Aruba: l'isola della felicità

18:15 - Nel Mare dei Caraibi c’è un luogo di grande bellezza e fascino naturale chiamata, non a torto, l’isola della felicità. Questo piccolo paradiso in terra si chiama Aruba. Qui spiagge bianchissime lambite da acque incontaminate si alternano a rocce frastagliate e a piccole insenature. Un sole caldo e onnipresente illumina giornate senza stress e i venti alisei accarezzano windsurfer e kitesurfer nelle loro prodezze in mare.

TUTTE LE MERAVIGLIE NATURALI DI ARUBA – Terra misteriosa per la presenza di incisioni rupestri color ocra lasciate dagli sciamani dell’isola, gli indiani Caquetios della tribù Arawak, Aruba è un vero e proprio concentrato di bellezze naturali e paesaggistiche. Sull’isola sembra che il tempo si sia fermato e l’unica preoccupazione che deve affrontare il visitatore è lo scegliere tra le diverse attività giornaliere come: nuotare nelle acque cristalline, veleggiare, fare kayak, pescare e ammirare la bellezza della barriera cristallina.

Tra i luoghi naturali presenti sull’isola uno dei più belli è sicuramente il Parco nazionale Arikok, una riserva naturale con cactus, sentieri, siti storici e naturali. Magnifiche e innumerevoli spiagge bianche contornano l’isola rendendola un vero paradiso. Tra le tante da non perdere sono: Druif Beach, Arashi Beach Noord, Andicuri Beach, Andicuri Beach Ayo, Malmock Beach, Roger’s Beach. Druif Beach, non molto lontana dal centro di Oranjeestad è il luogo adatto per chi vuole rilassarsi disteso al sole su una spiaggia lunghissima e dorata. Arashi Beach Noord si trova invece a nord di Malmok Beach, ai margini di una bella zona residenziale.

Tutto intorno alla spiaggia regna un paesaggio arido e lunare, la sua vita sottomarina è ricca e varia ed è il regno perfetto per lo snorkeling. Andicuri Beach è invece il posto ideale per rilassarsi. Qui il luogo più interessante che vale la pena una bella gita è Black Stone Beach (non balneabile, attenzione!) e l’affascinante ponte naturale di pietra calcarea formato da un triplice arco. Malmok Beach è invece una distesa di sabbia abitata dai surfisti e perfetta per lo snorkeling. Il suo fondale è ricco di relitti, luogo perfetto per le immersioni. Infine Roger’s Beach può essere definita come la regina delle spiagge di Aruba. Situata nelle vicinanze della famosa Baby Beach, è una sottile lingua di sabbia bianca e fine dove è possibile vedere ancora i pescatori che attraccano le loro imbarcazioni.



Per maggiori informazioni: www.aruba.com



E se non vedete l'ora di raggiungere Aruba, cominciate a vedere questo video