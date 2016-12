In Nuova Zelanda... è primavera

11:36 -

L’estate è finita e tremate al pensiero delle prime giornate di autunno? Bene, allora è arrivato il momento di un bel viaggio in Nuova Zelanda. Lì infatti è primavera. Preparatevi ad un paese straordinario con laghi color smeraldo, panorami strepitosi e una natura talmente selvaggia e incontaminata da lasciare senza fiato.

NUOVA ZELANDA IL PAESE “ALTRO” PER ECCELLENZA – Il viaggio in quello che viene da sempre definito il Paese “altro”, per la sua unicità, la Nuova Zelanda parte da Christchurch, la seconda città del Paese. L’itinerario, unico nel suo genere, è proposto da Viaggi.it e prevede tre settimane da trascorrere alla scoperta delle bellezze di quello che potrebbe essere definito anche come uno Stivale rovesciato, un’Italia capovolta con la piccola differenza che è composta da due isole.

Il viaggio prevede anche soggiorni speciali in graziose strutture e lodge per godere al meglio della straordinaria natura. Dalla città di Christchurch si raggiunge poi la regione dei laghi di smeraldo, che sembrano usciti dalla fantasia di un favolista, per proseguire verso il Mount Cook National Park (3.754 metri) e i paesaggi fantasy che hanno fatto da location al film Il Signore degli Anelli. Quello che vi stupirà di questa Terra è sicuramente l’aspetto ancora incontaminato della sua natura che sembra non essere cambiata dal tempo in cui fu meta dei primi esploratori. Qui, il fascino esotico delle antiche popolazioni polinesiane che hanno dato origine ai Maori, si unisce ad una bellezza che parla più di un Paese dall’altra parte del mondo, “altro. L’itinerario conduce poi a Queenstown dove la vostra unica preoccupazione sarà quella di darvi ad escursioni, sport, gite in barca e sulla terraferma.

E ancora la meraviglia dei ghiacciai, che si trovano a soli 25 chilometri dalla selvagge spiagge della Costa occidentale, il parco di Abel Tasman e la caratteristica cittadina di Punakaiki, nota per la lavorazione della giada. Raggiungerete poi il capoluogo Wellington. Qui, se proprio vi dovesse mancare la vita mondana non avrete alcun problema a trovarla. Dopo Napier visiterete i parchi nazionali di Tongariro e Whanganui, luoghi a dir poco incredibili dove panorami strepitosi e colori che lasciano senza fiato saranno il lait motive della vostra visita.

Le eruzioni vulcaniche e i terremoti hanno disegnato questa terra incredibile nel corso dei secoli, tracciando paesaggi di una bellezza struggente. L’area termale di Rotorua sarà la vostra penultima tappa del viaggio. Qui, sempre se lo desiderate, potrete partecipare ad un concerto e a una cena Maori, a base di piatti della tradizione, prima di giungere all’ultima tappa: Auckland, celebre per lo splendido mare, da dove ci si imbarca per il rientro in Italia.

