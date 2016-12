foto Ufficio stampa Correlati I vulcani più amati dai viaggiatori Avete voglia di un viaggio avventuroso? Bene, un'idea originale potrebbe essere un giro del mondo di vulcano in vulcano. Se l'idea vi stuzzica, prendete cara e penna e segnatevi i nomi dei 10 vulcani più belli del mondo. La classifica, stilata da TripAdvisor sulla base delle segnalazioni dei viaggiatori, è perfetta come linea guida per una vacanza all'insegna del mistero e dell'adrenalina.

DALL'ISOLA DI TANNA A STROMBOLI, DI VULCANO IN VULCANO - Il primo posto della classifica se lo aggiudica il Mount Yasur, sull’isola di Tanna nel Pacifico del Sud, che è costantemente attivo da almeno 800 anni. L'isola di Tanna fa parte dello stato di Vanuatu ed una delle sue terre più fertili. Presenta un aeroporto a White Grass, sulla costa occidentale. Per raggiungere il cratere un servizio di taxi vi condurrà in 10 minuti alla meta. Ma aspettate che si faccia notte per visitare il Mount Yasur. È infatti solo allora che lo spettacolo pirotecnico dà il meglio di sé. L'isola, fertile e lussureggiante presenta distese erbose, innumerevoli piante di banane ed è visitabile a piedi o a cavallo. La medaglia d’argento va all’Haleakala, principale vulcano di Maui nell'arcipelago delle Hawaii, il cui cratere attrae i visitatori per gli impressionanti colori della composizione della lava che vanno dal rosso al giallo al verde fino al blu. Qui è anche possibile trovare la rarissima pianta silver sword (spada d’argento), che cresce solo sul bordo del cratere. Ma l'isola è anche molto famosa tra gli amanti del windsurf e del surf da onda che praticano questi sport in molte spiagge di Maui. Tra le tante le più belle sono: la spiaggia di Ho'okipa Beach e quella di Sprecksville. Infine l'isola è anche uno dei più importanti centri d'avvistamento delle balene. Il canale ʻauʻau, situato tra le isole della contea di Maui, è infatti è il luogo di migrazione della megattera. Completa la top ten il Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii dove ci sono ben due i vulcani che si contendono l’attenzione dei visitatori: il Kīlauea e il Mauna Loa. Per apprezzare al meglio questi due vulcani hawaiani, secondo gli utenti di TripAdvisor bisogna “restare sul cratere fino al tramonto per vedere la lava al buio. Un’esperienza indimenticabile”. Il parco, definito Riserva della biosfera e Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, comprende diversi habitat che vanno dal livello del mare alla sua cima più alta, quella del vulcano Mauna Loa (4.169 metri di altezza). Il Kīlauea è uno dei più attivi vulcani del mondo ed è molto importante anche per gli studi sulla storia delle Hawaii. Una vera chicca è poi la spiaggia di sabbia nera, Kalapana, creata dall'attività vulcanica del parco.