Perù: non solo archeologia

A nord-est la sua porta di ingresso è la vivace Iquitos, capitale della Regione di Loreto affacciata sul Rio delle Amazzoni. La città dove Fitzcarraldo nel film di Werner Herzog voleva costruire il porto più importante del Rio delle Amazzoni e un grande Teatro dell’Opera per farvi esibire Enrico Caruso. Con mezzo milione di abitanti è la più grande città continentale del mondo che può essere raggiunta solo in barca o in volo (un paio di ore da Lima). Si cammina tra le antiche dimore in rovina dei vecchi magnati del caucciù, stradine dove sfrecciano motociclette a tre ruote, i moto-taxi, e mercati. Da non perdere quello di Belèn, dove si trovano rimedi della medicina sciamanica per ogni problema e frutti singolari come il camu-camu che apporta 50 volte più vitamina C di un’arancia. Un mercato “vegetale” ricchissimo; del resto l’Amazzonia è la più grande “farmacia del Mondo” e sono numerosi i principi attivi dei farmaci che derivano da studi condotti su piante amazzoniche.



Nella riserva nazionale di Pacaya-Samiria

Raggiunta Nauta a circa 100 km a sud ci si imbarca verso la riserva nazionale di Pacaya-Samiria, la più grande del Perù. Tra il Río Marañón e l’Ucayali, prima che i due fiumi si incontrino dando vita al Rio delle Amazzoni, la riserva conta tre bacini idrici, due milioni e ottanta ettari di foresta pluviale, un’infinità di laghi, 250 varietà di pesci e 330 di uccelli, più di mille specie di piante. E’ nota anche come la Selva degli Specchi, perché i canali e i bacini, ricchi di tannini, riflettono il verde, l’azzurro del cielo e i tramonti infuocati. Durante il periodo dell’acqua alta (da dicembre a maggio) il livello sale di 14 m, mentre durante l’acqua bassa gli abitanti pescano, coltivano riso, mais e manioca ed è facile avvistare pigre tartarughe, caimani in pattugliamento e farfalle colorate. Al contrario, non si vedono turisti: solo 4.000 nel 2012 contro i 5.000 al giorno presenti a Cusco. Questo mondo incantato è infranto solo dai giochi dei delfini rosa e grigi che, insieme a gamberi e sogliole, si sono adattati nei secoli all’acqua dolce, perché qui, in tempi remoti esisteva il mare. A bordo di piccole imbarcazioni ci si addentra in questo gioco di specchi punteggiato di candidi giacinti d’acqua, osservando martin pescatori e bradipi immobili tra i rami. In acqua scorrazzano i piranha e il paiche: il pesce d’acqua dolce più grande al mondo lungo fino a 2,5 m. Le guide locali organizzano picnic con il gustoso Juane, così chiamato perché “ricorda” la testa di San Giovanni, a base di riso, platano, pollo e uova, “confezionato” in una foglia di maranta e accompagnano fino alla confluenza dei due fiumi, dove il Rio delle Amazzoni si presenta nella sua immensità. Per conoscere le comunità locali si può visitare il villaggio di San Jorge dove gli abitanti preservano l’antichissima lingua amazzonica cocamilla, la sera i ragazzini si tuffano in acqua dagli alberi e si esibiscono in danze ispirate all’Ayahuasca, rito di purificazione e guarigione sciamanico, e all’anaconda che ha il compito di trasferire la sua forza alle giovani durante il parto. La sera, sprofondati in un’amaca e cullati dalla colonna sonora della foresta, si sorseggia un chuchuhuasi sour, dall’omonima pianta o un pisco sour, a base di pisco, liquore nazionale, albume, angostura e succo di limone.