Brasile da vivere a piedi, in bici o in kayak

Amate il Brasile e desiderate viverlo in una maniera un po' insolita e sportiva? Bene, ecco a voi due itinerarari da vivere in bici, a piedi, in kayak alla scoperta dei più bei luoghi del Brasile. A voi la scelta del vostro preferito. Il primo parte da Salvador de Bahia per raggiungere Foz do Iguaçu mentre il secondo propone un tour che dalla città di Belo Horizonte conduce alla pittoresca São Paulo. Un modo di visitare il Brasile vero, autentico e a contatto con la realtà autentica di questa affascinante terra.

TOUR INSOLITO DA SALVADOR DE BAHIA A FOZ DO IGUACU – Il primo itinerario da vivere in maniera originale, proposto da Patagonia World, parte dalla città di Salvador de Bahia per giungere a Foz do Iguaçu. Una volta giunti alla prima tappa, la prima esperienza che vivrete è una visita a piedi tra le bancarelle dei mercati popolari che vi condurrà fino al famoso quartiere di Pelourinho, dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco. A sera, invece, sempre per entrare nel vivo della cultura locale, capoeira per tutti! Non avete idea di cosa sia questa capoeira? È un'arte marziale brasiliana che assomiglia ad una danza. Non temete, perché non vi è nulla di pericoloso nel darsi a questo sport. Vi divertirete e gusterete un po' della vivacità e vitalità tipicamente brasiliana.

Prossima tappa del tour è poi la meravigliosa Rio de Janeiro che visiterete con un’escursione guidata in bici alla scoperta dei quartieri di Leblon, Ipanema, Copacabana e Leme, e delle lungometriche e bellissime spiagge oceaniche. Da qui poi, con un taxi o un mezzo pubblico, raggiungerete il Pan di Zucchero, la collina del Corcovado per poi arrivare alla vicina area di Paineiras per effettuare un minitrekking nella foresta di Rio.

Dopo un po' di bici e trekking, il viaggio propone una visita alle colline che circondano Rio de Janeiro per conoscere il vero volto del Paese. Qui, infatti, un abitante delle favelas vi farà da guida nella Favela Babilonia. Il tour rientra nel progetto per lo sviluppo del turismo con il coinvolgimento attivo della popolazione. I più intrepidi poi, potranno gustare un emozionante volo panoramico in parapendio sulla città. Gli sportivi senza paura verranno accompagnati da istruttori professionisti.

Lasciato Rio de Janeiro, il tour propone una visita alle cascate di Iguaçu durante la quale è prevista una camminata guidata lungo il Sentiero di Pozzo Nero. Il percorso è di circa 9 km in piano, all'interno della foresta nel Parco Nazionale, e prosegue con una breve navigazione sul Rio Iguaçù esplorando l’arcipelago delle Tacuaras. La natura qui è di una bellezza incredibile ma la vera emozione inizia con la discesa in rappel dalla sommità della torre panoramica di Cânion Iguaçu fino alla riva del fiume. Una volta raggiunta la riva, il tour sportivo prosegue con un un percorso di rafting, in gommone, nelle rapide del Rio Iguaçù.

ON THE ROAD ALLA SCOPERTA DELLE PIU' BELLE LOCALITA DEL BRASILE – La seconda proposta di viaggio, altrettanto affascinante, propone un tour delle più belle località brasiliane senza l'utilizzo di alcun volo interno. L'on the road parte da Belo Horizonte per poi concludersi con la visita della città di São Paulo. I diversi spostamenti avverrano i a bordo di auto o minibus privato nelle escursioni private, autobus di linea granturismo o minibus turistici condivisi nei trasferimenti tra le diverse località.

Durante il tragitto che porta verso Belo Horizonte, verranno effettuate due soste: al centro minerario Congonhas, dove vedrete le belle opere artistiche realizzate dagli scultori locali e a Mariana, per raggiungere Ouro Preto. Qui, camminando tra le caratteristiche viuzze lastricate in pietra potrete conoscere la vera anima del Brasile, la sua storia, l’arte sacra, l'artigianato locale e la buonissima cucina mineira.

La seconda tappa prevede una visita, in taxi o in autobus come di veri “Carioca”, alla bella Rio de Janeiro. A seguire un viaggio panoramico lungo la Costa verde vi condurrà alla visita del piccolo villaggio di pescatori denominato Paraty. Puntate l'attenzione sull'architettura del villaggio. Sono una bella testimonianza dello stile antico coloniale. Gli ultimi giorni del viaggio conducono invece alla scoperta di São Paulo.