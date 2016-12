A New York, di quartiere in quartiere

A New York continua l'iniziativa " Neighborhood x Neighborhood" (letteralmente: "di quartiere in quartiere"). Protagonisti del mese di agosto: Harlem e Washington Heights , i due quartieri più a nord di Manhattan. L'iniziativa, volta a far scoprire ai visitatori della città itinerari insoliti , è una buona occasione per fare una capatina nella Grande Mela.

HARLEM E WASHINGTON HEIGHTS VISTI DA UN'ALTRA PROSPETTIVA - “Un viaggio a NYC non è completo senza una giornata ad Harlem e Washington Heights dove immergersi nell’elettrizzante scena culturale di questi due quartieri, dallo storico Apollo Theater, fino ai musei come i Cloisters e lo Studio Harlem”, afferma George Fertitta, CEO di NYC & Company. “I visitatori rimarranno affascinati dalla grande offerta di ristoranti e di locali dove ascoltare musica dal vivo o ancora da parchi affacciati sull’Hudson River, dove immergersi nella natura senza uscire dalla città”.Allora perché non fidarsi di quanto detto e preparare le valige? I due quartieri newyorkesi promettono una vacanza divertente e originale.

Cosa visitare ad Harlem: il leggendario Apollo Theater noto per la Amateur Night durante la quale sono state lanciate le carriere di importanti artisti come Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Il teatro ospita concerti, spettacoli teatrali e eventi culturali tutto l’anno; The National Jazz Museum che propone programmi e spettacoli aperti al pubblico tra cui Jazz in the Parks, Harlem Swings e Jazz for Curious Listeners in onore della comunità jazz del quartiere; The Studio Museum in Harlem con le più belle opere d'arte afroamericana. Infine per deliziare il palato il Billie’s Black è uno dei ristoranti più conosciuti e apprezzati della zona. Il locale propone la cucina tipica della comunità afroamericana. I piatti più gettonati: pescegatto, coda di bue e mac and cheese da gustare assistendo ad esibizioni dal vivo di musicisti locali. Per chi invece desidera gustare carne e specialità vegetariane alla griglia al ritmo della migliore musica blues, il ristorante ideale è il Dinosaur Bar-B-Que.