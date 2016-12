Cape West Coast: tra spiagge deserte e villaggi

CHILOMETRI E CHILOMETRI DI MERAVIGLIE NATURALI – A partire da Cape Town e dirigendosi verso nord, la Cape West Coast propone 270 chilometri di costa lungo le quali è possibile visitare ben 44 cittadine, a partire da Darling a Bitterfontein, e alcune tra le più incredibili meraviglie della natura come il West Coast National Park, la laguna di Langebaan e la 16 Mile Beach di Yzerfontein. La costa è ricca di diversi ecosistemi ognuno dei quali regala paesaggi differenti e spettacolari. Tra i tanti parchi naturali sono da visitare assolutamente: la riserva naturale di Cape Columbine, la Groot Winterhoek Nature Reserve a nord di Tulbagh e la Rocherpan Nature Reserve di Velddrif. E se siete degli amanti dei fiori, da luglio a ottobre, nelle riserve come la Darling Wildflower è tutto un tripudio di colori.

In tutta la Cape West Coast è possibile poi passare piacevoli momenti impegnati in sport che vanno dalla pesca al bird watching, dal whale watching al kayak e tanto altro ancora. Per chi poi è alla ricerca di cultura può sempre pensare di seguire uno dei tanti itinerari che conduce da un villaggio di pescatori ad un altro. Luoghi unici custodi della cultura locale e della tradizione culinaria del luogo. La regione è infatti conosciuta per la sua buonissima cucina a base di pesce. Da assaggiare: gamberi, cozze, ostriche, cefali e il vino locale da gustare in una delle caratteristiche e accoglienti cantine che troverete lungo la Cape West Coast wine route. Dopo bellezze tante bellezze culturali e tappe culinarie è arrivato il momento di concedersi una sosta in uno dei tanti parchi nazionali.

Tra i più belli spiccano sicuramente il West Coast National Park, conosciuto soprattutto per le numerose specie di uccelli che vivono e per i fiori che sbocciano a primavera, tra agosto e ottobre, e la laguna di Langebaan, una zona umida di importanza internazionale, luogo ideale per appassionati di sport acquatici e amanti della natura. Infine è impensabile lasciare la regione senza aver visitato la 16 Mile Beach e la Cederberg Wilderness Area. La prima è un bellissimo tratto di costa ininterrotto, lungo 16 miglia, a partire dalla cittadina di Yzerfontein. Un luogo ideale per una passeggiata o una corsa a cavallo sulla spiaggia, mentre la Cederberg Wilderness Area, con la sua secolare arte rupestre, va da Clanwilliam a Citrusdal è rinomata per la sua aspra bellezza e per la produzione del rooibos, il tè rosso sudafricano, noto in tutto il mondo.