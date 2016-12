I Nuovi Siti Patrimonio dell'Umanità

foto Dal Web Non c'è viaggio per voi che non comprenda una tappa in uno degli innumerevoli siti Patrimonio dell'Umanità? Bene, c'è una buona notizia per voi. Nel corso del 37° Comitato del Patrimonio Mondiale, tenutosi a Phnom Penh in Cambogia il 27 giugno scorso, il numero dei siti presenti nella lista dei siti è aumentato di ben 19 luoghi. Due dei quali sono italiani. Che ne dite di un bel viaggio alla scoperta dei nuovi siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità? A voi la scelta dell'itinerario da intraprendere.

ALLA SCOPERTA DEI NUOVI SITI PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITA' - Quest'anno la World Heritage List, la lista dei siti promossi a Patrimonio Mondiale dell’Umanità da un Comitato composto da 21 Paesi, si è arricchita di 19 luoghi. Ogni anno si accreditano più di 100 Stati alle selezioni per entrare a far parte del Patrimonio dell'Umanità ma solo pochi sono in grado di rispondere ai 10 requisiti richiesti, naturali o culturali, e stabiliti dall’Unesco. Ma quali sono le new entry del 2013? Il nostro Bel Paese ha visto accettate le due candidature proposte: le Ville e Giardini Medicei in Toscana e il Monte Etna, uno dei vulcani più attivi del mondo la cui attività risale ad oltre 500.000 anni fa. Lasciata l'Italia, restando sempre in Europa la vostra prossima tappa del magnifico tour del mondo alla scoperta dei 19 nuovi siti Unesco sono le rovine dell'antica città di Cherson, in Ucraina. La città oggi è conosciuta con il nome di Sebastopoli. Tra Polonia e Ucraina troverete poi un'altra new entry delle 19, il complesso delle 16 chiese denominate Tserkvas. A Kassel in Germania, una delle più grandi aree verdi collinari d'Europa, il Bergpark Wilhelmshöhe è stato nominato Patrimonio dell'Umanità. Il parco, costruito a fasi alterne dal 1696 al 1806, è famoso per le cascate in pietra, opera dell'architetto nostrano Giovanni Francesco Guerniero, e per il monumento ad Ercole. Il Portogallo, invece, ha visto insignire del prestigioso riconoscimento l'Università di Coimbra.