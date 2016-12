Quattro itinerari alla Marco Polo

Quest'estate avete voglia di un viaggio un po' diverso dal solito? Bene, date un' occhiata qui di seguito e scegliete quale deiallavi piace di più. I diversi tour propongono viaggi in Armenia, Georgia, Iran e Uzbekistan per vivere per una vacanza originale sulle orme del leggendario viaggio che condusse Marco Polo alla corte del Kubilai Khan.

IN ARMENIA, DALLA CITTA' DI YEREVAN A GHERAD – Il primo itinerario proposto da Kel 12, di 9gg/8nt, parte dalla città di Yerevan per raggiungere Gherad. L'Armenia, il primo paese dell’area caucasica a convertirsi al Cristianesimo (la Bibbia narra che sulla sommità del Monte Ararat giunse Noè con la sua Arca), presenta un paesaggio di una bellezza struggente. Qui, montagne scoscese si alternano a campi verdissimi e tutto il territorio è un continuo susseguirsi di chiese, conventi e monasteri fortificati. La prima tappa del viaggio è la cosiddetta “città rosa”, Yerevan per poi giungere all'antica capitale del Paese: Vagharshapat, cuore della chiesa armena.

Qui, infatti, Gesù apparve a San Gregorio ed è proprio in questa zona che si trovano le più importanti cattedrali e gli edifici religiosi più importanti come la Cattedrale di Echmiadzin; la Chiesa di Santa Ripsima; la Chiesa di Santa Gaiana ed altre. Una volta attraversata la valle dell’Ararat l'itinerario porta verso la regione montagnosa di Yeghegnadzor dove potrete visitare affascinanti monasteri che offrono una vista sull'Ararat, da mozzare il fiato. Lasciata Yeghegnadzor, si supera la città di Goris per raggiungere il caravanserraglio (un edificio che racchiude al suo interno un ampio cortile ed un porticato, un tempo usato per la sosta delle carovane) di Selim, da cui passavano le antiche rotte della via della seta, e il lago di Sevan, uno specchio d’acqua limpidissimo incastonato tra le montagne a 1900 metri d’altezza. Il viaggio prosegue poi, dopo una veloce navigazione e la visita al monastero di Sevanavak, nella regione di Tavush per poi concludersi nella città di partenza,Yerevan. Durante il tragitto avrete modo di visitare piccoli villaggi, fortezze che testimoniano epoche di invasioni, eremiti e santi e monasteri.

TESORI DI PERSIA – Il secondo itinerario, della durata di 8gg/7nt, propone un giro della Persia dalla città di Teheran a Isfahan. Dalla bella e vivacissima capitale si prosegue verso Shiraz per poi partire alla volta dell'affascinante Persepolis con la la sua famosa area archeologica che conserva palazzi e monumenti dell'epoca di Dario, Serse e Artaserse. Lasciata Persepolis l'itinerario prosegue verso Pasagarde con la sua pianta tipica degli accampamenti nomadi, per proseguire poi verso Yadz, famosa per le torri del silenzio, luoghi usati per inumare i morti, e Nain. Infine si giunge ad Isfahan, nota in tutto il mondo per la sua bellezza e per gli edifici sfarzosi. Qui, lasciatevi inebriare dal profumo delle rose.