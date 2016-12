I cinque paradisi del surf

Quest'estate avete voglia di vivere il mare cavalcando le onde su una tavola da surf? Bene, ecco a voi la top five dei 5 paradisi del surf . La classifica, stilata da Hotels.com, propone alcuni tra i migliori spot al mondo dove lasciarsi andare al vento e alle onde più selvagge. Dalle coste della Sardegna fino alle spiagge californiane ci sono luoghi veri eden per gli appassionati del surf. A voi non resta che preparare le valigie e godere della vostra vacanza.

I 5 PARADISI DEL SURF –Chi l'ha detto che per cavalcare le onde bisogna raggiungere posti esotici lontanissimi dal nostro Paese? In Sardegna la località di Capo Mannu, vicino a Oristano, offre infatti uno degli spot italiani più conosciuti d’Europa. Scoperta a livello surfistico negli anni ’80, Capo Mannuo ospita diverse competizioni surfistiche, oltre ad essere uno dei punti di riferimento italiani per la pratica del kitesurf. Un consiglio: se non sapete dove soggiornare a Cabras, a circa mezz’ora da Capo Mannu, c'è l’Hotel Summertime, un 3 stelle dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Dall'Italia passiamo alle Canarie, definite dai surfisti “le Hawaii dell’Oceano Atlantico”. La più amata dai surfisti? Sicuramente Fuerteventura e la sua Generosa, uno degli spot più conosciuti e, per questo, più affollati dell’isola dove è consuetudine trovare numerosi gruppi di surfisti che soprattutto durante l’inverno si radunano per praticare questo sport alle Canarie. Qui, uno dei possibili hotel dove soggiornare è il 4 stelle l’Hotel Barceló Fuerteventura Thalasso Spa che è anche l’unico centro talassoterapico dell’isola. Avete voglia di allontanarvi un po' dalle mete europee? Bene, nella classifica compare anche l'Australia con la bella località di Surfers Paradise sulla Gold Coast. Qui vi aspettano ben 70 chilometri di coste baciate dal sole e dalle onde sulle quali si svolgono regolarmente competizioni tra surfisti che si sfidano alla “conquista” dell'onda più imponente.

E se non volete allontanare nemmeno per un attimo il vostro sguardo dalla spiaggia di Surfers Paradise non vi resta che soggiornare al QT Gold Coast. Amate le onde esotiche e quelle californiane? Bene, i surfisti più spericolati potrebbero cimentarsi con le onde del Banzai Pipeline, spot leggendario che si trova sull’isola Hawaiana di Oahu. Qui, è d'obbligo soggiornare all’Aston Waikiki Beach Hotel che si trova proprio sulla spiaggia di Honolulu. Mentre in California, a Santa Cruz, si trova Steamer Lane, uno degli spot più famosi della zona, nominata come “World Surfing Reserve”. In città, per coloro che volessero approfondire la loro passione c'è anche un museo dedicato al surf, con immagini e cimeli dagli anni ’30 ad oggi. Un consiglio: se desiderate alloggiare in un contesto originale, a pochi passi dalla spiaggia c'è l'Hotel Paradox. Vi sembrerà di vivere in una “foresta urbana”.

E se vi venisse voglia di visitare un'altro luogo fantastico per il surf, guardate il video tratto dall'archivio di Donnavventura