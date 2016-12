Tunisi, un “mosaico” di bellezza

Romantica, misteriosa, intrigante è la Medina con la trama fitta dei suoi vicoli speziati e vocianti e quegli atelier che sembrano “tane”, in cui abilissimi artigiani, ricevuta in eredità la saggezza manuale dai loro padri, confezionano fez, forgiano anfore e piatti destinati al cous cous, e intessono tappeti. Che si possono apprezzare, in particolare, al Musee de l'Artisanat nel Souk El Trouk, la cui terrazza è un punto di osservazione unico sui fedeli che si genuflettono in preghiera alla Moschea Ez- Zitouna. Quassù, oltre ad udire i canti del muezzin, si è circondanti da decine di minareti che sembrano sputnik pronti al decollo. Anche il Mercato dell'oro è molto animato, così come il Foundouk El Attarine (www.fondoukelattarin.com), un ristorante allestito nel patio di un palazzo nobiliare del '900, dove i tavoli sono illuminati da lampadari di Murano e soprattutto vengono imbanditi con vassoi in argento colmi di verdure, cous cous, pesci, frutta e dolci. Incantano le porte, azzurre ma anche verdi e gialle della Medina, tutte in legno, con borchie in acciaio che disegnano figure astronomiche, in particolare gli usci lungo rue Sidi Ben Arous, dove sorge anche Dar El Médina ( www.darelmedina.com ), lussuosa maison du charme di architettura ottomana risalente al XVII secolo. Le stanze da letto sono nicchie dai legni intarsiati arredate da tappeti finemente intessuti, cuscini e divani damascati. Nel patio conviviale la bouganvillea e il gelsomino profumano come la shishah, al suono del liuto, che si fuma appena si “accende” quel cinema di stelle proiettato in cielo appena scende l'oscurità e si odono praticamente tutti i muezzin pronunciare l'ultima preghiera del giorno.

Celeberrimo per i suoi splendidi mosaici, più di un migliaio - gladiatori che sfidano tigri grondanti sangue, Ulisse che si fa legare all'albero maestro della sua barca per resistere al canto delle sirene, branchi di delfini giocherelloni, Cupido che cavalca un felino, Nettuno che trionfa, ciclopi dai corpi plastici (quasi in 3D!), scene di caccia con gli orsi, calamari, polpi -, espone l'unico ritratto dell'autore dell'Eneide esistente al mondo, mentre è in posa tra le sue muse più amate, Calliope e Melpomene. La Tunisi più giovane, invece, passeggia e si raduna nei locali, che aprono all'imbrunire, di Avenue Bourguiba, nella Downtown della capitale, quando questo lungo viale alberato, simbolo della rivolta dei gelsomini del 2011, diventano una passerella e un luogo di incontro.

foto Tgcom24

Prima che cali il tramonto, proprio per catturarlo in tutta la sua struggente bellezza, bisogna affrettarsi per raggiungere una “perla” della Tunisia, il villaggio bohemian di Sidi Bou Said, dove le case sono in calce bianca digradanti su quel lenzuolo turchese che si chiama Mar Mediterraneo. Al Cafè des Nattes gli intellettuali fanno rotolare le stuoie giù dagli scalini e si seggono a bere te alla menta coi pinoli. Mentre i bambini mangiano le tradizionali focacce zuccherose. Gli eucalipti vengono scompigliati dai venti freschi. Laggiù, nel mare i delfini nuotano beati, come quelli raffigurati nei mosaici del Bardo. Fino a raggiungere quel che resta del mitico porto di Cartagine (www.patrimoinedetunisie.com.tn; molte informazioni dettagliate si possono reperire nella guida Tunisia Lonely Planet edita da Edt, pag 364, 22 €) che per lunghi anni rimase imprendibile per la flotta romana.

Protetta dal monte Boukornine, assisa sulla collina di Byrsa, Cartago non seppe mai veramente riprendersi dalla distruzione avvenuta nel 146 a.C. Oggi si può percorrere una parte del decumano e del cardo, passeggiare tra i resti di alcune ville romane del III secolo, mentre il quartiere “residenziale” punico risalente al II secolo a.C. è ben conservato. Splendide nella loro imponenza, appaiono le Terme di Antonino, con le loro colonne di alabastro, le incisioni sulle steli, i resti della sauna e della palestra in cui Virgilio avrebbe volentieri ammirato, per poi decantarne la bellezza, la prestanza dei soldati romani che ivi trovavano il meritato refrigerio.