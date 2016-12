Capo Verde: paesaggi lunari, spiagge e vallate

E se desiderate vivere tutte queste bellezze nel modo più autentico e selvaggio le vostre isole sono: Boavista e Santiago . Per poter visitare le isole è necessario essere muniti di un passaporto in corso di validità e di un visto turistico che viene rilasciato dalle ambasciate e dai consolati capoverdiani. L'arcipelago si divide nelle isole di Sopravento , secondo la provenienza dei venti Alisei, e quelle di Sottovento . Il primo gruppo è costituito dalle isole di Sal , Boavista , Santo Antão , Sao Vicente e Sao Nicolau e dall'isola disabitata di Santa Luzia .

L'Isola di Sal è la cosiddetta porta di ingresso dell'arcipelago. Il suo paesaggio assomiglia un po' a quello lunare e la località più visitata è Santa Maria con la sua spiaggia bianchissima dove potrete alloggiare in uno dei migliori resort dell'isola. L'Isola di Boavista è un piccolo paradiso di spiagge dorate (quasi 50 km), dune e piante di dattero; Santo Antao presenta una varietà di paesaggio straordinaria: verdi montagne, spiagge vulcaniche, altopiani e vallate. Mentre l'Isola di Sao Vicente con la sua cittadina di Mindelo è il centro culturale dell'arcipelago. Infine l'Isola di Sao Nicolau, dal paesaggio prevalentemente montuoso, è famosa per le sue acque molto pescose e ricche di una consistente varietà di pesci tra cui gli enormi Marlin.

Le Isole di Sottovento sono invece: Santiago, Fogo, Maio e Brava. Sull'isola di Santiago potrete visitare la capitale Praia con il suo Palazzo presidenziale, la grande piazza Albuquerque e il Museo Etnografico. Da non perdere: le spiagge di Prainha e di Quebra Canela così come una escursione a Tarrafal. L'Isola di Maio è famosa per il suggestivo Parco Forestale e il deserto circondato da stupende spiagge bianche. Mentre l'Isola di Fogo ospita il suggestivo Vulcano, meta degli appassionati di trekking attratti dal fascino di raggiungere il Pico de Fogo da cui si ammira un panorama fantastico sull'Oceano. Infine l'Isola di Brava, conosciuta anche come “l'isola dei fiori” è un continuo susseguirsi di montagne e vegetazione rigogliosa. A voi la scelta della vostra isola preferita.

