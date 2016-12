Australia, istruzioni per l'uso per il Top End

- Dall’Italia Singapore Airlines e Qantas collegano Darwin via Singapore. Tra l'altro si può volare con la speciale tariffa di Singapore Airlines a partire da € 999 . La tariffa è prenotabile entro il 31 luglio 2013 ed è valida per viaggi dal 1° ottobre al 18 dicembre 2013, e dal 31 dicembre 2013 al 31 marzo 2014 dall'Italia a Darwin. La durata del volo è di crica 12 ore fino a Singapore e 4 da Singapore a Darwin. Altre compagnie sono Etihad via Abu Dhabi e Singapore ed Emirates via Dubai e Singapore.

Come mi vesto? - Il Top End è caratterizzato da un clima tropicale e due stagioni distinte, quella umida e quella arida. La stagione umida va da novembre ad aprile, ed è caratterizzata da un aumento dell’umidità accompagnato da piogge tropicali. Le temperature in genere vanno da un minimo di 25°C a un massimo di 33°C, e il livello di umidità può raggiungere l’80%. La stagione secca, da maggio a ottobre, è caratterizzata da giornate calde e soleggiate, e da notti fresche. La temperatura va dai 21°C ai 32°C con livelli di umidità intorno al 60–65%.

Occhio all'orologio - Fuso orario: +7,5 ore rispetto all’Italia, +8,5 quando in Italia è in vigore l’ora legale.

Cosa si parla - La lingua ufficiale è l’inglese. Esistono anche numerose lingue aborigene.

Come si paga - Il dollaro australiano (AUD) è la valuta ufficiale. Un euro corrisponde a circa 1,27 AUD.

Attenzione ai pagamenti - Le principali banche australiane sono presenti nel Northern Territory con sportelli bancomat che accettano la maggioranza delle carte. Tuttavia nelle aree più remote del territorio si consiglia di portare con sé del contante in quanto potrebbero non esserci servizi bancari e il pagamento con carta di credito o bancomat potrebbe non essere riconosciuto.

Per la salute - Nessuna vaccinazione è richiesta, ma è consigliabile portare sempre dietro un anti-zanzare o comunque un repellente per gli insetti.

Documenti, prego - E' richiesto il passaporto in corso di validità, e per tutti coloro che non possiedono un passaporto australiano, il visto. Il visto turistico si può ottenere via internet e ha una validità di 90 giorni. Per ulteriori informazioni http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/

By car - La guida è a sinistra ed è richiesta la patente di guida internazionale. Se si intende guidare attraverso un territorio aborigeno è necessario essere in possesso di un permesso rilasciato dal Northern Land Council per le terre aborigene nel Top End e Arnhem Land.