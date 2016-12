Masai Mara: Big Five, savana e alberi di acacia

MASAI MARA NATIONAL RESERVE, SAFARI E CULTURA INDIGENA – Situato nella pianura del Serengeti la riserva faunistica di Masai Mara, confina con il Parco del Serengeti in Tanzania formando un solo ecosistema. Tutto il territorio della riserva è attraversato dalla Grande Rift Valley e l'habitat è quello della savana dove crescono le tipiche piante di acacia. Il parco è raggiungibile dalla città di Nairobi in mezza giornata e si consiglia di pernottare nei campi tendati della riserva per almeno tre notti. Una volta giunti sul luogo, non sarà difficile per voi avvistare i Big Five: rinoceronte, elefante, leone, bufalo e leopardo, ma anche tantissimi erbivori come gazzelle, zebre e piccoli mammiferi o coloratissimi uccelli. Un altro luogo magico è poi il fiume Mara con la sua varietà di flora e fauna e i suoi innumerevoli ippopotami.

Un consiglio: prima di avventurarvi nella riserva, badate che la vostra guida non vi conduca fuori dai sentieri previsti: è molto dannoso per l'ecosistema (le ruote schiacciano l’erba, inaridiscono il suolo e uccidono gli erbivori e di conseguenza i grandi carnivori). Dopo aver passato una entusiasmante giornata trascorsa a “conoscere” elefanti, leoni, tigri e uccelli delle specie più rare arriva uno dei momenti più poetici della giornata. La sera, infatti, una volta tornati in tenda, si cena e poi ci si raduna accanto al fuoco, accompagnati dai racconti di guerra e iniziazione dei Masai, che abitano nei dintorni e lavorano come guardiani o camerieri ogni giorno a contatto con i turisti, ma che non sembrano affatto soffrire molto delle influenze esterne. Si comunica in inglese, che è conosciuto praticamente in tutto il Paese.