Vacanze: isole private cercasi

Quest'anno tutto ciò che desiderate per le vostre vacanze estive è un, lontana da tutto e tutti? Bene, potrà sembrarvi un'idea un po' bizzarra ma sparse un po' in tutto il mondo ci sono isole che si possono affittare. E se credete che sia solo un lusso per pochi, provate a dare un'occhiata qui di seguito. TripAdvisor non solo propone isole in affitto da “Mille e Una Notte” ma anche soluzioni un po' più per comuni mortali. Una vacanza alla Robinson Crusoe, chic e unica...

ISOLE IN AFFITTO, SOGNO REALIZZABILE – Per chi diciamo ha un po' di soldi da parte e desidera da sempre provare l'ebrezza di essere proprietario, per lo meno a tempo determinato, di un'isola caraibica, in Belize c'è Cayo Espanto che con le sue sette ville si presta a realizzare il vostro sogno. L’isola, che misura quattro ettari, è caratterizzata da un sentiero di sabbia che si snoda nella foresta di palme. Gli ospiti possono rilassarsi nel comfort delle loro piscine, godersi una giornata in spiaggia o dedicarsi a snorkeling, immersioni subacquee, massaggi e altro ancora! I posti letto sono 18 e i prezzi vanno a partire da 10.488 euro a notte. E, per concludere il quadro idilliaco, ogni villa offre una vista spettacolare sulle acque cristalline dei Caraibi. Se questa non è magia...

Un'altra isola che potrebbe rispondere alla vostra esigenza di riservatezza, lusso e relax è Little Whale Cay, Bahamas. Qui, tra una natura incomparabile, spiagge lungometriche e acque estremamente cristalline sorgono tre ville di lusso, che possono ospitare fino a 12 persone. Con piscina a sfioro vista mare, palestra, campo da tennis, pista di atterraggio privata e altro ancora, questa lussuosa isola promette vacanze davvero spettacolari. Il costo di questo sogno? A partire da 8.157 Euro a notte.

Alle Mauritius invece vi aspetta Villa Lilot. Questa villa di lusso dispone di sei posti letto, per un costo a partire da 520 euro a notte, e un ampio terrazzo con vista diretta sulla laguna turchese. Parti della villa sono a cielo aperto e permettono agli ospiti di godersi la splendida vista direttamente dalla comodità di un divano o da uno dei tanti lettini sulla spiaggia. L'isola è raggiungibile tramite un lungo istmo che la collega alla terra ferma. La villa è dotata di personale di servizio (cameriere e chef).

Infine, in Belize, c'è Royal Belize. Questa isola privata ospita tre ville di lusso, per 8 posti letto in tutto, e si trova in una riserva marina vicino a Centrale Belize dichiarata patrimonio dell’umanità. Il prezzo dell'affitto va a partire da 2.300 Euro a notte. Tra le chicche disponibili sull’isola, cuoco personale, una camera da letto all'aperto, ampie finestre da cui godere della vista impareggiabile, arredamento moderno e molto altro ancora!

Il lusso non fa per voi? Non vi preoccupate perché vicino all’isola di Skye, Scozia, c'è Skye Scalpay. Questa villa con sei posti letto e alla modica cifra di 151 euro a notte offre un rifugio appartato nel mezzo della natura più rigogliosa. Le attività praticabili nella zona includono pesca, bird watching e molto altro. L'immobile è stato completamente ristrutturato e offre una meravigliosa vista sull’Applecross e il Kyle of Lochalsh.