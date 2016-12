Seychelles, tra coralli e spiagge

foto Ente del Turismo Correlati L'incanto delle Seychelles isole granitiche e coralline si mostra in tutta la sua bellezza e armonia, le Seychelles. Questa terra tanto rinomata per le sue spiagge, per le sue foreste lussureggianti e per le calde acque, è la meta perfetta per chi desidera una vacanza tutta natura e momenti di assoluto relax. A 1600 km di distanza dalle coste dell'Africa orientale, un arcipelago disi mostra in tutta la sua bellezza e armonia, le. Questa terra tanto rinomata per le suee, per le suee per le calde acque, è la meta perfetta per chi desidera una vacanza tutta natura e momenti di assoluto relax.

SEYCHELLES: CORALLI E SPIAGGE DA SOGNO - L'arcipelago delle Seychelles presenta 115 isole di cui 41 sono denominate Inner Island (Isole Vicine) mentre le restanti 74 hanno il nome di Outer Island (Isole Lontane). Isole, spiagge e natura incredibile e ben due siti dichiarati patrimonio mondiale: la Vallee de Mai, dove cresce il Coco de mer, e l'atollo di corallo emerso più grande del mondo: l'Aldabra. Tra le Isole Vicine, di origine granitica e dove risiede la maggioranza della popolazione, le principali sono Mahe, Praslin e La Digue. Mahé, l'isola più grande delle Seychelles, è un vero tesoro per quanto riguarda la flora. Qui, infatti, si trovano piante endemiche uniche al mondo come l’albero Medusa, Il Nepente carnivoro e l’Orchidea Vaniglia. Praslin, famosa per la leggendaria Vallee de Mai, vanta delle spiagge di una bellezza impareggiabile tra cui Anse Lazio e Anse Georgette. Sempre qui, crescono le palme della noce più pesante al mondo: le coco-de-mer. Infine La Digue, famosa per la presenza di uccelli rari come la “Vedova”, il becco di corallo e la rondine di grotta. Infine le foreste dell'isola presentano una flora molto rigogliosa in termini di orchidee, vaniglia, alberi di mandorlo Indiano e di Takamaka, ibiscus e cespugli esotici. La Digue, invece, nota per le sue tradizioni antiche, è un vero e proprio paradiso per gli appassionati di snorkelling ed immersioni.