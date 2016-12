Isole Vergini Britanniche: surf, musica e feste

ISOLE VERGINI BRITANNICHE, COVO DEI PIRATI DEI CARAIBI - Fino a non meno di 300 anni fa, l'arcipelago delle Isole Vergini Britanniche era il luogo preferito dei pirati dei Caraibi che controllavano il mare dalle più remote montagne dell'isola. Oggi, gli stessi luoghi sono invece usati dai velisti per le loro “scorribande” moderne nei mari. Chi invece ama lo snorkeling non può non visitare le quattro caverne dell'Isola Norman, adatte anche per fare del windsurf. Nell'area dell'isola di Anegada vivono uccelli spettacolari e una delle ultime foreste pluviali. E ancora da vedere la distilleria storica ancora funzionante “Callwood Rum Distillery” sull'isola di Tortola e il Parco marino Rhone che si trova su Salt Island.

FARE FESTA CON LA LUNA PIENA - Siete di quelli che amano le feste in spiaggia? Non vi preoccupate perché non c'è notte alle BVI senza che si accenda una festa su una delle tante e meravigliose spiagge dell'arcipelago. A Tortola la festa comincia, dal calare del sole fino all'alba del giorno successivo, quando la luna – una volta al mese – è illuminata dal sole ed è interamente visibile dalla Terra. I party più animati? Sicuramente quelli di Trellis Bay, nella penisola di Beef Island e di Cappon's Bay, nella "boite" in riva il mare chiamata "Bomba Shack". A Trellis Bay durante la festa la musica delle tradizionali steel band caraibiche accompagnano i trampolieri delle BVI: i Moko Jumbies; si cena con un classico buffet caraibico a base di costine, mahi mahi, riso, verdure accompagnato dall'immancabile rum, base di cocktail mitici come: il Painkiller e il Rhum Punch. Ma la festa non finisce qui: tutta la serata è animata da diversi spettacoli. I più divertenti? Gli spettacoli con hula hop, quelli dei trampolieri e lo spettacolo dello scultore Aragorn che, a notte fonda, lancia le sue FireBalls, delle gigantesche palle di fuoco (enormi sfere di ferro traforate, riempite di legno) nelle placide acque della baia. Per vedere il calendario dei Full Moon party: www.aragonsstudio.com