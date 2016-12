Ville da sogno... con tanto di chef

foto Getty Correlati Vacanza con chef Dite la verità, non sarebbe per niente male trascorrere qualche giorno di vacanza in una villa da sogno e con tanto di chef che cucina per voi. Un sogno? No, tutto questo è possibile in una delle tante ville di charme proposte da TripAdvisor. A voi non resta che scegliere la meta e la villa. Al resto ci penserà il vostro chef Michelin personale, pronto a soddisfare ogni vostro desiderio culinario durante la vostra vacanza su una spiaggia esotica, una gita in campagna o una vacanza in montagna.

Nel nostro Bel Paese, in Toscana, tra le città di Siena e Firenze c'è Villa Falchi. Una bellissima villa di 6 camere da letto e numerosi servizi tra cui una piscina (7 x 15 metri) da far invidia alle ville hollywoodiane. In più la struttura offre una vista spettacolare sui vigneti, gli uliveti e i campi di girasoli, e grano che fanno parte della tenuta di 400 ettari del proprietario. Prezzi a partire da 590 euro a notte. I servizi dello chef non sono compresi nel costo di affitto e dipendono dalle richieste degli ospiti. La cucina è tipica italiana e soprattutto toscana e vengono utilizzati esclusivamente prodotti locali e freschi. È possibile concordare lezioni di cucina o dimostrazioni presso la villa. Chi invece desidera trascorrere qualche giorno indimenticabile a Creta ad aspettarlo c'è una Villa di Lusso di 3 camere immersa in un giardino di alberi e fiori, capace di offrire momenti di relax e pace. Le tariffe di soggiorno partono da 130 € a notte. Mentre, per quanto riguarda i prezzi per il servizio di cucina con chef privato sono da considerarsi extra rispetto alla tariffa di affitto della casa vacanza e variano in funzione delle richieste degli ospiti che potranno scegliere da un menù preimpostato o fare richieste specifiche sulle specialità dello chef nella cucina locale utilizzando ingredienti del luogo. La villa inoltre propone una lista vini per abbinare i piatti dello chef con i vini locali. Cosa visitare a Creta: la fortezza di Rethimno, le gole di Samarià e la cittadina di Hanià. Al mare preferite la montagna? Bene, a Zermatt, Svizzera, c'è la villa Heinz Julen Loft. La struttura è di 3 camere da letto e i prezzi vanno da 687 € a notte. Il prezzo è comprensivo del catering che include: colazione, the pomeridiano, champagne Perrier-Jouët, una selezione di aperitivi, cena di quattro portate con una coppia di vini scelti ogni sera e open bar. Gli ospiti verranno serviti da un team dedicato che comprende un chef Michelin e personale. Inoltre gli ospiti potranno anche passare un giorno da buongustai con una guida locale che mostrerà loro i migliori ristoranti di montagna di Zermatt. Durante la vostra vacanza a Zermatt non dimenticatevi di visitare: il Lago Nero (Lo Schwarzsee) raggiungibile grazie ad una cabinovia. È il punto panoramico più vicino al Cervino. Nei pressi del lago è situata la cappella di Maria zum Schnee, dedicata alla Madonna della Neve. Per chi invece ama la Francia e la sua elegante e raffinata Costa Azzurra, Villa Cambaras è la soluzione ideale alle vostre esigenze. Una grande tenuta storica a soli 30 minuti da Cannes. La villa offre 5 camere da letto con soggiorni a notte a partire da 314 €. Le tariffa relative allo chef sono un extra rispetto al costo per l’affitto della casa e dipendono dalle richieste degli ospiti. Sempre in Francia ma questa volta a Chamonix c'è un'altra soluzione adatta a chi vuole passare una vacanza di charme coccolati da ogni comfort tra un piatto di alta cucina e l'altro. La struttura in questione è lo Chalet 715 che dispone di 7 camere da letto. Prezzi a partire da 350 € a notte. Lo chef è disponibile su richiesta durante i mesi estivi. Lo Chalet 715 dispone di numerosi chef che variano a seconda del tipo di richieste del cliente. Durante la stagione sciistica il servizio di catering è incluso nel prezzo. Questo include un servizio continentale con differenti opzioni di cucina, the pomeridiano, torte Spostandoci verso la Scozia, precisamente a St. Andrews, ad accogliervi c'è la Monarch’s house. Una bellissima casa di 8 camere da letto, affittabile a partire da 1.446 € a notte. Le tariffe della casa includono il servizio di chef privato per la colazione ogni mattina oltre a tre diverse cene di quattro portate ogni settimana. Lo chef che collabora con questa struttura dal 2001 prepara il proprio menù in base alla disponibilità degli ingredienti locali. Un esempio dei piatti: Noisettes di agnello del Perthshire, pollo Grampian, filetto di salmone scozzese, cheesecake di fragole, torta di stagione e altro ancora.

foto Ufficio stampa Per chi invece ama le atmosfere esotiche In Thailandia, a Phuket, a rendere concreto il vostro sogno c'è Villa Sanyanga con lo chef Lily, una ex insegnante di cucina Thai, specializzata in questo tipo di cucina ma capace anche di preparare una grande varietà di cibi occidentali. La villa dispone di 7 camere letto e i prezzi di soggiorno vanno a partire da 690 € a notte. Lily e le sue assistenti organizzano anche un angolo per barbecue a bordo piscina per gli ospiti e saranno felici di regalare consigli su come cucinare cibo Thai. Il servizio di Lily e i suoi assistenti sono inclusi nel prezzo della villa mentre il costo per la spesa è aggiunto a prezzo di costo. La villa dispone di 7 camere letto e i prezzi di soggiorno vanno a partire da 690 € a notte. Cosa visitare a Phuket: la spiaggia di Patong, la più famosa ma per questo motivo anche la più affollata, Kata beach con la sua piccola baia (Kata Noi) e la sua grande baia (Kata Yai); Rawaii beach e la tranquille Nai Harn, Kamala beac, Surin Beach e Laem Sing beach.