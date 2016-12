Vacanze a 5 stelle ma low cost

Estero o Italia? Mare o città? Se anche voi siete tra quelli che non hanno ancora la più pallida idea di dove trascorrere lema hanno un'unica certezza: soggiornare in un hotel atra comfort di ogni genere ma; ecco a voi la top ten, stilata, sui migliori luoghi al mondo dove hotel a 5 stelle offrono un soggiorno elegante ma conveniente. A voi la scelta

LE 10 LOCALITA' CON GLI HOTEL 5 STELLE PIU' CONVENIENTI - Per tutti coloro che per quest'estate desiderano approfittare dei comfort offerti dagli hotel di lusso senza spendere una fortuna, secondo l’Hotel Price Index, la top ten dei luoghi che si prestano bene all'obiettivo è la seguente. La classifica del “lusso a piccoli prezzi” è guidata da due località dove è possibile soggiornare in un hotel di lusso a meno di €100: Varsavia, con una media di €84 per camera a notte, e Marrakech, dove in media i turisti hanno speso €94. In terza posizione Budapest, con una media di €114 per camera a notte, seguita da Lisbona (€127), Bruxelles (€141) e Il Cairo (€146). Anche la cosmopolita Berlino offre la possibilità di approfittare di soggiorni di lusso a prezzi accessibili, con una media di €148 per camera a notte; poco di più (€150) è costato dormire in un hotel 5 stelle a Pechino o Praga, mentre Tallin chiude la classifica con una media di €151.

COSA VISITARE NELLE VARIE CITTA' - Se tra le tante destinazioni avete scelto Varsavia non dimenticatevi di visitare: la Città Vecchia dove vi aspetta una piacevole passeggiata tra monumenti e antichi edifici come il Palazzo della Cultura e della Scienza con il suo immenso orologio. La vostra meta è Marrakech? Allora tra le tante bellezze non lasciatevi sfuggire il giardino Majorelle con i suoi giochi d’acqua e oltre 300 specie di subtropicali tra cui molti tipi di cactus e la moschea della Koutoubia, la più grande moschea di Marrakech.