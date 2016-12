Tutti i luoghi del Grande Gatsby

Una delle proiezioni più attese della 66esima edizione delè stata sicuramente quella del, interpretata danel ruolo del protagonista Jay Gatsby. Che ne dite di concedervi un bel viaggio nei luoghi dove è stato girato il famoso film? A voi un tour, proposto dasulle location che hanno fatto da cornice alla pellicola più attesa dell’anno. Da Sydney, a Long Island, passando per New York, ecco un viaggio perfetto per ripercorrere e immortalare i luoghi di una delle creazioni cinematografiche più acclamate dell’anno.

DALL'AUSTRALIA A NEW YORK SULLE ORME DI GATSBY – Il primo luogo da visitare per chi desidera visitare tutti i luoghi del celebre film è sicuramente il Seminario di San Patrizio – Sydney. Nonostante sia il libro che il film siano ambientati sulla costa orientale americana, la vera location scelta per la lussuosa villa di Gatsby è il Seminario di San Patrizio di Sydney. Questo antico collegio di fine ‘800 è stato temporaneamente adibito ad abitazione di Gatsby, nota per le eleganti feste organizzate dal protagonista. Una curiosità? La cappella adiacente all’edificio è stata scelta dalla star del cinema Nicole Kidman per le nozze con Keith Urban. E se non sapete dove alloggiare una tra le tante soluzioni potrebbe essere il Mercure Sydney. L’hotel è situato a pochi passi dal centro di Sydney, per una vacanza alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città.

Sempre in Australia, luogo reale prescelto per girare varie scene che nel film risultano ambientate a Long Island, ma questa volta nella città di Sydney, precisamente nella White Bay, si trova la seconda tappa del vostro tour: la centrale elettrica di White Bay utilizzata come “Valle delle ceneri”. Questo era un luogo di passaggio per raggiungere New York e, soprattutto, in questa cornice si sono susseguite alcune importanti vicissitudini legate a Myrtle Wilson, l’amante del marito di Daisy Fay. Per un soggiorno a Pyrmont, a pochi chilometri dalla White Bay, uno degli alloggi ideali potrebbe essere The Darling at the Star Hotel che con la sua attrezzata spa vi farà vivere qualche ora piacevole e rilassante.

Una volta lasciata l'Australia e raggiunta l'isola di Long Island potrete raggiungere la terza tappa dell'itinerario: il castello di Oheka. Il castello di Oheka di Hungtinton, sull’isola di Long Island, è stato sia il luogo che ha ispirato il capolavoro di Fitzgerald che una delle location appositamente scelte per comparire all’interno del film. Costruito nel 1915 dal finanziere Otto Kahn, è considerato una delle più belle strutture del secolo scorso in cui poter alloggiare. Gli eleganti e imponenti giardini che circondano l’edificio, infatti, sono stati utilizzati per gli esterni della casa di Gatsby in cui si susseguivano le lussuose feste. Per rivivere la magica atmosfera del set cinematografico, il luogo ideale dove consiglia di soggiornare è l’Oheka Castle Hotel & Estate. Passeggiando tra i meravigliosi giardini della struttura, sarà possibile ripercorrere le vicende di Jay Gatsby.

Ultima tappa del tour: New York e uno dei suoi hotel più lussuosi: il Plaza Hotel, noto per essere stato un luogo di incontro di celebri personaggi storici. Nel romanzo, il narratore Nick Carraway beve il the in una sala dell’edificio in occasione di un appuntamento con Jordan Baker, la donna che corteggia. L’esclusivo ambiente che caratterizza il Plaza Hotel è ispirato agli anni ’20, lo stesso periodo in cui si snoda la storia.