Marocco: un emozionante tour fotografico

MAROCCO: MILLE SFACCETTATURE, UNA SOLA REALTA' - Il Marocco regala al viaggiatore centinaia di aspetti diversi: dalle città ricche di storia e di colore, alle vallate dell’Atlante con paesaggi verdi e rilassanti, per arrivare al deserto magico e misterioso. Il Marocco affascina con i suoi colori, immagini ed emozioni che difficilmente si dimenticano. Poi c'è Marrakech, una sinfonia di luce e colori, profumi e odori, suoni e confusione e gente che sembra uscita da un romanzo. Città seducente, elettrizzante; stupisce per il contrasto tra l’umanità che si incontra per strada e che affolla l’immensa Medina e i colorati souk, che si accalca nei mercati all’aperto e nei piccoli bar per assaporare un the alla menta. Un viaggio a Marrakech significa vivere qualcosa di magico, quasi fuori dal tempo, suadente ed emozionante, in sospeso fra la vitalità del caotico centro e la raffinata seduzione di antichi palazzi, di dimore dalla bellezza indescrivibile che regalano atmosfere soft. Dimore come i riad, case tradizionali che la leggenda vuole essere la rappresentazione dell’eden.

TOUR FOTOGRAFICO DA MARRAKECH A OUARZAZATE- L'itinerario, di 8 giorni e 7 notti in fuoristrada, prevede il primo giorno d'arrivo alla scoperta di Marrakech, Taroudant e Tafraout. La prima giornata si sviluppa in questa modalità. Partenza in direzione dell'Alto Atlante. Il paesaggio è severo e aspro, ma ricco di inaspettati squarci di verde. Le costruzioni di montagna utilizzano la pietra e la terra locali mimetizzandosi nell'ambiente circostante. La strada valica con una serie di tornanti il Tizi-n-Test (2092 m), uno dei passi più elevati del Marocco. Il passo è un belvedere da dove lo sguardo può spaziare verso sud sulla vasta piana del Sous, che appare come schiacciata, 2.000 metri più in basso.

Arrivo a Tarudant, prima capitale saadiana (XVI s.), animata e colorata quanto Marrakech e breve visita della Medina. Partenza verso le pendici settentrionali dell'Anti Atlante, montagna abitata da pastori e agricoltori Berberi sin dalla notte dei tempi. Villaggi arrampicati sui pendii, terrazze minuscole coltivate con cura, tutto cio' compone un paesaggio unico e vario. Tafraout è un villaggio di montagna circondato da ciclopici massi di granito che al tramonto assumono splendide tonalità rosate. È anche la regione dei mandorli, che cominciano a fiorire in questa stagione. Cena e pernottamento in hotel. Les Amandiers.

Il secondo giorno del tour prevede invece la traversata dell’Anti Atlante per scendere poi nel versante sahariano che si raggiunge recorrendo la "Valle Incantata", punto forte della giornata. Si tratta di un profondo e silenzioso canyon, che si percorrerà in parte a piedi, dove il trascorrere del tempo non ha per nulla modificato l'aspetto medioevale dei villaggi di pietra, arroccati sulle pendici rocciose. Nell'esiguo spazio del fondovalle la tenacia dei Berberi ha creato minuscoli orti e frutteti, rubando lo spazio al letto del fiume. Le montagne, assolutamente prive di vegetazione a causa dell'erosione, mettono in vista gli strati geologici di vari colori, che assumono perfette forme geometriche di cerchi e linee spezzate. All'uscita della valle si punta in direzione di Tata, che fino agli inizi del secolo rappresentava uno dei più importanti centri carovanieri e punto di riferimento per i commerci sahariani.