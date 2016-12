Panama: mare, spiagge e languidi ritmi latini

Ma l’unicità di Panama la si può ammirare anche dal punto di visto storico e naturalistico. In amerindo il suo nome significa “abbondanza” , nome che riflette la sua fama di paradiso della natura che vi saprà catturare con la sua bellezza selvaggia, meravigliosi paesaggi, lussureggianti foreste tropicali, una straordinaria biodiversità, una capitale cosmopolita e numerosi siti di interesse storico che fanno di questo paese una delle destinazioni turistiche più insolite e sorprendenti da visitare. E per visitarla al meglio, Ruta 40 propone emozionanti tour che, dal famoso canale di Panama, vi condurranno nei meandri delle foreste panamensi a bordo di treni storici, con la possibilità di effettuare trekking e ammirare i coloratissimi e tipici “quetzal splendenti”. Il viaggio si chiude sulle rive del mare in questo angolo di Caribe assolutamente intatto, l’unico che permette di ammirare l’alba sui Caraibi ed il tramonto sul Pacifico!

foto Ente del Turismo

Da Panama City per il Parque Nacional Chagres da cui si prosegue lungo il fiume omonimo a bordo di piroghe a motore attraverso uno splendido scenario nel cuore della foresta pluviale. A metà del suo corso si trova la diga di Gatún, con la quale si creò il lago artificiale Gatún, che forma il Canale di Panama. Un vero paradiso per gli amanti della natura che nella lussureggiante foresta pluviale ospita una grande varietà di ecosistemi, ma anche per chi desidera conoscere le culture indigene, come gli Emberà, che mantengono ancora incredibilmente intatti i costumi e le tradizioni.

Nella regione di Chiriqui il paesaggio cambia: è infatti la zona panamense dove si trovano le cime più alte del paese e il suo unico vulcano Baru (3.475 metri), spesso raggiunto dagli amanti del trekking che dalla sua sommità possono ammirare i due Oceani (Pacifico ed Atlantico) e gran parte della regione orientale di Panama. Da Boquete, la piccola citta ‘alpina’ della regione, potrete effettuare un canopy tour attraverso il bosco nuvoloso che circonda la città, un percorso di tre chilometri che permette di ammirare dall’alto la meravigliosa foresta ricca di flora e fauna, oltre a fare un esclusivo “coffee tour” durante il quale scoprirete tutti i processi del caffè, dalla coltivazione alla commercializzazione.

Per chi, invece, è alla ricerca dei paesaggi che vide Cristoforo Colombo più di 500 anni fa, l’arcipelago di Bocas del Toro è sicuramente quello che nel tempo è rimasto più intatto, un paradiso che ospita le ricchezze naturali di queste isole ricoperte da fitte foreste e spettacolari spiagge dal mare cristallino e, per concludere questo tour, potrete abbandonarvi completamente al relax e alla calma sull’isola principale, chiamata Isla Colón che fino a poco tempo fa era meta solamente di globetrotter che cercavano luoghi fantasma, surfisti alla ricerca dell’onda perfetta e sub che conoscevano l’esistenza di barriere coralline intatte.