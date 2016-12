Il Giappone e i suoi mille contrasti

GIAPPONE, TERRA DAI MILLE CONTRASTI – Il volto del Giappone del 21esimo secolo è un puzzle ricco di contrasti. Qui infatti non è difficile trovare a pochi metri di distanza l'una dall'altra testimonianze della tradizione e del passato, come le tipiche lanterne rosse, accanto a grattacieli ultramoderni di decine di piani. Qui, club alla moda si alternano a tempietti votivi, mentre tutt’intorno sfilano giovani impegnati con congegni tecnologici di ultima generazione, accanto a ragazze in splendidi abiti di seta tradizionali. Il Giappone è la terra dei contrasti per eccellenza, una terra tutta da scoprire. Allora perché non partire per tour del Giappone per immergersi in tutti i suoi volti contrastanti? Viaggiovani.it propone un itinerario che tocca le principali città giapponesi, con un occhio attento a quelle che sono le tradizioni millenarie del Paese. Il tour, parte da Kyoto, antica capitale dell’impero, con i suoi templi e l’affascinante quartiere delle geishe, per poi proseguire verso Nara e Hiroshima.

DA KYOTO A HIROSHIMA, TRA GRATTACIELI E LANTERNE ROSSE – La prima tappa dell'itinerario in terra giapponese inizia dalla città di Kyoto, regione del Kansai. La bella città, denominata "la città dei mille templi", è famosa per i suoi curatissimi Giardini zen presenti in tutti i suoi templi. Luoghi non solo di una bellezza straordinaria ma anche di una pace e serenità rara. Uno dei giardini più noti è sicuramente quello del tempio Ryoan-ji: 300 metri quadrati dove è stato disegnato un paesaggio di ghiaia e pietre dalle forme più stravaganti. Il giardino, secondo alcuni, rappresenterebbe la superficie del mare costellata da isole. Cosa visitare in città: il Castello Nijō, cinque costruzioni collegate tra loro da lunghi corridoi, famosi per la loro pavimentazione che emette dei cigolii (il pavimento è detto “degli usignoli”) per impedire l'avvicinarsi di visitatori poco graditi, e la villa di Katsura Rikyu, il più importante esempio di architettura residenziale giapponese della fine del 1500.