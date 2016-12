Nuova Caledonia: bellezza autentica

NATURA, SPIAGGE E TANTO MARE - Vero e proprio santuario della biodiversità planetaria , la Nuova Caledonia è la destinazione per eccellenza di chi ama la natura. Qui, infatti, si contano più di 3.500 varietà di piante , 4.300 specie di animali terrestri, 1.000 specie di pesci e 6.500 specie di invertebrati marini. Ma le infinite specie di animali e piante non sono l'unica meraviglia della natura che vi farà rimanere a bocca aperta, La Nuova Caledonia è un continuo susseguirsi di lunghe spiagge di sabbie bianche splendidamente incorniciate da palme lussureggianti e da un mare cristallino - dove è normale incrociare tartarughe, dugonghi o aragoste; falesie scoscese e magnifiche radure da scoprire a cavallo, a piedi o in bicicletta, rigorosamente al tramonto. Infine, tra la Grande Isola e le isole della Lealtà ( Tiga, Marè, Ouvea e Lifou ) si estende la più vasta laguna del pianeta: con i suoi 24.000 kmq di estensione e i 1.600 km di barriera corallina. Un altro record è quello che fa registrare la amborella trichopoda , la pianta a fiore con il più antico dna al mondo.

L'arcipelago fu scoperto nel 1774 dal navigatore britannico James Cook che le diede il nome attuale, in onore del rilievo montuoso presente nella sua Scozia le cui sembianze assomigliavano sorprendentemente a quelle dell'isola appena scoperta. Da un’estremità all'altra della Nuova Caledonia, con un'estensione di circa 500 chilometri, i paesaggi che si susseguono sono così diversi da sorprendente anche il più disilluso dei turisti. Un'enorme catena montuosa, che assomiglia ad una spina dorsale gigantesca, divide poi il territorio della Nuova Caledonia in due parti dalle caratteristiche ben distinte.

foto Ente del Turismo

A sud, invece, il parco della Riviera Blu è uno dei luoghi più verdi dell'arcipelago: qui si possono noleggiare biciclette e kayak per raggiungere la "foresta sommersa". Infine, per chi dovesse essere alla ricerca di un po' di “civiltà” è bene che si diriga verso il sud-ovest dell'arcipelago, in Melanesia, dove si trova Nouméa, affascinante cittadina le cui terrazze sul mare, i negozi di lusso e le sue spiagge ombreggiate dalle palme le donano un’atmosfera molto simile a quella che si respira in Costa Azzurra, mentre la semplicità del suo ambiente e la limpidezza del suo cielo ne fanno il simbolo dell’Oceania.

UN OMAGGIO PER I PIU' ROMANTICI - A nord-est dell'isola principale, vicino alla città di Koné, si trova il cuore di Voh: un disegno, o forse un omaggio all'amore, realizzato dalla natura tra le mangrovie. Un'altra meta da raggiungere, mano nella mano, è a sud della Nuova Caledonia e ha il nome di “Isola dei Pini” (in aereo da Noumea ci vogliono appena 30 minuti), il cui nome deriva proprio dagli immensi alberi che sono presenti un po' ovunque fin sulle spiagge. Tra le più belle ci sono, nemmeno a dirlo, la baia d'Oro e la baia di Kuto.