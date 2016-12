Case vacanza: conchiglie e altre stranezze

Avete mai desideratoin unao magari "appollaiati" su un albero? A realizzare il vostro sogno ci ha pensato Airbnb, il community marketplace che mette in contatto persone da tutto il mondo che cercano un alloggio con altre che hanno uno spazio da affittare, che ha stilato una speciale classifica dellesparse un po' in tutto il mondo. A voi non resta che scegliere la località e l'alloggio inusuale che più vi piace. Un giro del mondo veramente curioso, suggerito dal portale www.airbnb.it , che raggruppa proposte di affito di case vacanze e raccoglie una grande community di viaggiatori.

IN ITALIA, PER UN SOGGIORNO SU UN ALBERO, IN UN CASTELLO O IN UNA TORRE - Per chi ha sempre sognato di vivere un’esperienza “green” a 360°, soggiornando a diretto contatto con la natura, Black Cabin, la famosa casa sull'albero nel cuore della Tuscia viterbese fa al caso vostro. La casetta è un eco-loft di 87 metri quadri high-tech, riparati dall’ombra della chioma di un Pino Marittimo di 200 anni, a 7 metri da terra, dallo skyline unico, che offre un’incredibile vista a 360° su un oliveto secolare di oltre 1.800 piante, 12 ettari di colline coltivate a lavanda, i Monti Cimini e, sullo sfondo, il mare di Tarquinia. Alla natura preferite il fascino romantico e intramontabile dei castelli? Allora il vostro alloggio ideale è il Castello dei Borgia situato vicino a Passignano sul Trasimeno, al confine tra Toscana e Umbria sul lago Trasimeno. L'abitazione offre ogni tipo di comfort ed è attorniato da ben 9 ettari di parco al cui interno si trova una grande piscina e un campo da tennis. Ma è l'interno del castello il pezzo forte. Qui, infatti, ci sono stupefacenti affreschi e arredi d'alto livello. Inoltre il castello è un ottimo punto di partenza per raggiungere le bellissime città di Perugia, Assisi, Cortona, Orvieto e Siena.

Amate le atmosfere tradizionali e la natura della Valle d'Itria? Il Trullo aromatic green fa al caso vostro. Situato in Valle d'Itria a Ostuni, l'affascinante casa a forma di cono dispone di 4 grandi coni che costituiscono un soggiorno con 1sofa, 2 camere matrimoniali, una cucina, sala da pranzo e un grande cono che contiene la sala. Completa la struttura un giardino recintato e un sud cortile lastricato con le tradizionali pietre antiche (chianche). Per chi invece ama il fascino antico e nobile delle Ville Vesuviana del 1700 vicino a Napoli, Villa San Gennariello B&B è l'alloggio ideale. Il bed and breakfast dispone di tre camere con bagno, internet WiFi, aria condizionata, parcheggio. A disposizione degli ospiti: ampio giardino, camere con solarium sul tetto e bellissimi mobili d'antiquariato. Infine, la villa si trova vicino ai principali mezzi di trasporto pubblico (Circunvesuviana, bus, metro del mare) che permettono di raggiungere le località di Pompei, Napoli, Sorrento, Capri e Ischia, Campi Flegrei. Infine gli scavi archeologici di Ercolano sono raggiungibili a piedi (10 minuti).