Al confine tra il mar dei Caraibi e l'oceano Atlantico, c'è un'isola famosa per i suoi coralli, per le sue distese di canna da zucchero e per una natura dai colori estremamente intensi: Barbados. L'isola, una delle Piccole Antille è il luogo ideale per concedersi qualche giorno tra mare, sole e incantevoli paesaggi. Qualsiasi sia il proprio stile di viaggio, a Barbados è facile lasciarsi trasportare dalla gentile brezza caraibica e dalla magia dei cori gospel, quelli del Barbados Gospelfest che, dal 18 al 26 maggio riempiono l'isola di musica e di allegria.

BARBADOS, L'ISOLA DEI CORALLI – Terra d'origine vulcanica, Barbados è quasi completamente circondata una preziosa corona di coralli. Ma l'isola non è solo nota per i suoi colorati gioelli naturali. Stupefacenti fondali marini, che formano come una sorta di ”terrazze”, a ovest, e a est dei dolci pendii, misteriose grotte e laghi sotterranei così come spiagge da mozzare il fiato sono una piccola parte della stupefacente natura che è pronta ad accogliervi nel vostro viaggi caraibico. E se siete degli appassionati di “botanica” concedetevi qualche ora a passeggio nell'Andromeda Botanical Garden, il paradiso delle piante tropicali. Se invece siete dei tipi più “selvaggi” dirigete i vostri passi verso la Welchman Hall Gully, una stupefacente gola coperta da un intrico di alberi di bamboo, noce e palme.

Piante della seta o della palma del macao ricoprono invece le zone intorno al Turner's Hall Wood a St. Andrews, dando vita a uno spettacolo naturale veramente incredibile.

Una curiosità: avete presente gli alberi di baobab, quelli che il Piccolo Principe (protagonista dell'opera letteraria di Antoine de Saint-Exupéry) tutti i giorni accuratamente provvedeva a estirpare dal terreno del suo pianeta? Barbados ne possiede ben due esemplari. Il più grande dei due alberi si trova a Bridgetown, nel Queen's Park. Mentre l'albero più piccolo si trova sulla Warren's Road, nel distretto di St. Michael. Piante a parte la bella Barbados offre una serie di spiagge a dir poco paradisiache. Sulla “Platinum Coast“, la costa occidentale, si trovano le spiagge: Six Men Bay Heywoods Beach, Gibbes Beach, Mullins Beach, Church Point, Sandy Lane Beach, Paynes Bay Brighton Beach, Brandons Beach, Carlisle Bay e Needham`s Point. La costa con le sue acque chiare e tranquille sono il luogo ideale per le famiglie o per una vacanza romantica.

Lungo la vivace costa meridionale, ideale per chi ama le avventure acquatiche e le atmosfere romantiche, si trovano le spiagge di

Accra Beach, Dover Beach, Sandy Beach, Miami Beach, Silver Sands, Foul Bay, Crane Beach, Bottom Bay Beach e Harrismith Beach. La costa orientale, con le sue impressionanti sculture coralline, è un’area da sempre considerata come uno dei migliori luoghi al mondo in cui fare surf. Infine le spiagge della costa nord, la maggior parte delle quali sono raggiungibili attraverso sentieri, ospitano magnifiche scogliere con vista mozzafiato sull’oceano. I nomi di queste incredibili spiagge? Bath Beach, Martin`s Bay, Bathsheba and Cattlewash Beach, Morgan Lewis Beach, The Cove Bay e la River Bay.