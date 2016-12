Soma Bay, il Mar Rosso perfetto

offre l'ideale di quello che ci si aspetta quando si pensa al. Ilè sempre presente,bianca e aspra nell'entroterra, si trasforma in; ildi colore indaco intenso lascia intravvedere in trasparenza le caleidoscopiche ricchezze di un lussureggianteilè, a piacere del turista che lo insegue da una costa all'altra, una brezza leggera che mitiga gli ardori del clima o un soffio energico e costante che fa correre le vele deie dei. Chi ama lo sport puòper ore nell'acqua limpidissima tra pesci e coralli, a pelo d'acqua o immergendosi in profondità, oppure dedicarsi ad adrenaliniche acrobazie in, oppure puòlungo 18 splendide buche o, negli orari più freschi della giornata, farelungo la strada che costeggia la spiaggia. E chi, semplicemente, vuole rilassarsi in santa pace ha a disposizioneattrezzate con tutti i comfort, oppure può poltrire ai bordi di una delle, o ancora farsi coccolare in unain cui l'acqua marina fa la parte del leone in una serie di trattamenti originali e all'avanguardia. E per gli appassionati di shopping, ci sonoi di una moderna Marina.

Soma Bay è anche un paradiso comodo da raggiungere. Si trova sulla costa est dell'Egitto, circa 45 chilometri a sud di Hurghada, dove è situato l'aeroporto internazionale. Il turista che atterra dall'Italia dopo un volo di circa quattro ore trova ad attenderlo una penisola sabbiosa lunga circa cinque chilometri e larga due, una location destinata solo al turismo e chiusa agli estranei, per garantire la massima sicurezza. Qui si trovano le spiagge più belle e tranquille del Mar Rosso, e strutture di grande comfort e charme. Per gli appassionati di mare è un vero paradiso. La spiaggia circonda tutta la penisola, il reef con la bellezza dei suoi coralli è a portata di mano: chi vuole esplorarlo facendo snorkeling deve solo percorrere il lungo pontile di legno che parte dal Dive Club e tuffarsi, nuotando a piacere lungo una barriera corallina di grande suggestione.

foto Ufficio stampa

Chi invece desidera un'immersione più appassionante e impegnativa, può approfittare del ricco programma proposto dal Centro che organizza gite di mezza giornata o di una giornata intera a siti in cui il reef è particolarmente spettacolari: Tra questi c'è l'area chiamata House Reef, che si estende dal promontorio di Shaab Saiman fino all’estremità più a sud (Ras Abou Soma o Bay Point), con chilometri di barriera corallina brulicante di ogni genere di esemplari marini.



Tra i vari siti, ricordiamo anche Tubya Arbaa, il cui nome significa "4" in arabo, anche se in realtà qui si trovano addirittura sette grandi pilastri di corallo che si ergono dal fondo sabbioso. In questo caleidoscopio nuotano i pesci Anthias e Basslet e i classsici pesci Napoleone, i pesci palla, numerose varietà di pesci farfalla e gradi esemplari di cernie. Il sito di immersione è profondo circa 20 metri ed è dunque perfetto anche per chi comincia la sua avventura come sub. Altri siti particolarmente spettacolari, come Ras Umm Hesiwa e Shaab Saiman, si trovano verso nord. il Dive Center gestito da Divers Orca, offre una gamma completa di corsi per principianti e professionisti esperti e la possibilità di noleggiare le attrezzature.

Chi preferisce restare sopra il pelo dell'acquapuò divertirsi cona disposizione degli ospiti per sfrecciare sulle limpide acque del Mar Rosso. Soma Bay dispone anche di una Marina dove è possibile noleggiare yacht adatti alle immersioni o alle gite al largo e fare shopping nella botteghe ospitate in questa zona. Le attività legate al vento sono ospitate invece presso la Kite House, affacciata a una spettacolare baia dalle acque limpide e tranquille, sulla quale il vento spira in modo energico e costante. Qui si può trovare tutta l'attrezzatura necessaria e in quattro o cinque giorni si impara a compiere incredibili salti ed evoluzioni facendosi portare dal vento.