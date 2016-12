Soma Bay, istruzioni per l'uso

CLIMA: è generalmente caldo e secco, Nella regione di Suez e Aquaba nei mesi estivi, tra giugno e agosto, si raggiungono i 45 gradi. I mesi invernali sono più freschi, ma comunque molto miti con temperature di solito non inferiori ai 15 gradi tra dicembre e febbraio.

FUSO ORARIO: +1 ora rispetto all'Italia (tranne in aprile e settembre, per discrepanze legate all'ora legale). In alcuni villaggi e resort vige un fuso orario locale, per concedere ai turisti un'ora di luce in più.

LINGUE: Arabo. La lingua straniera più diffusa è l'Inglese, seguita dal francese.

RELIGIONI: islamica sunnita (giorno festivo venerdì) con una minoranza cristiana copta (10 - 15%)

MONETA: Lira egiziana (Egyptian Pound) 1 Euro vale circa 8,5 Lire egiziane

TELEFONO - Prefisso dall'Italia: 0020 Prefisso per l'Italia: 0039

DOCUMENTI - Per entrare in Egitto occorre il passaporto con una validità residua di almeno sei mesi. Solo per il turismo è sufficiente la carta di identità valida per l'espatrio, con validità residua di sei mesi, accompagnata da due foto tessera, indispensabili per il rilascio del visto d'ingresso. Si raccomanda di munirsi delle foto tessera prima della partenza dall'Italia e di verificare le limitazioni d'uso per certi tipi di carta d'identità. Il visto è obbligatorio: quello per il turismo si acquista direttamente in aeroporto e costa circa 15 dollari USA.