Dallas, metropoli moderna ed eclettica

Negli Stati Uniti d'America , precisamente nel Texas centro-settentrionale, sorge una tra le città più moderne ed eclettiche di tutto il Paese: Dallas. Metropoli ultramoderna, Dallas è una destinazione completa a 360°. La città, infatti, offre una gastronomia d’alta qualità, proposta dai migliori chef a livello nazionale, il più grande art district degli Stati Uniti, moltissime aree dedicate allo sport e tantissimi locali per il divertimento notturno. E per i nostalgici dei tempi passati, Dallas conserva ancora tutto il fascino del vecchio west da vivere nel quartiere storico di West End , dove è ancora possibile comprare di stivali e cappelli in puro stile texano, oppure presso il Mesquite Resistol Rodeo and Arena.

DALLAS DI QUARTIERE IN QUARTIERE – Per conoscere il volto vero di Dallas è consigliabile visitare almeno una parte dei suoi 14 quartieri. Realtà capaci di offrire un’esperienza unica e variegata, fatta di tante culture, diversi stili di vita e divertimento. Tra i tanti quartieri presenti in città non tralasciate di fare due passi nel: Dallas Arts District, un vero e proprio paradiso della arti di circa 30 ettari e composto da 19 isolati ricchi di musei, sale concerti e chiese; Deep Ellum, il cosiddetto “quartier generale cittadino della musica dal vivo” famoso soprattutto per essere la culla del jazz e del blues; Highland Park, la “Beverly Hills of Texas” con le sue residenze sfarzose, i negozi d'alta moda e i ristornati fine dining; Greenville Avenue, uno dei quartieri più antichi e per questo più famosi di Dallas e nel Lakewood/East Dallas, una delle zone storiche di Dallas, caratterizzato da edifici di inizio e metà secolo e numerosi centri commerciali dal marcato spirito retro.

Infine non si può lasciare Dallas se non si è messo piede almeno una volta nei 22 ettari del West End Historic District, il famoso quartiere west. Qui, infatti, si possono visitare: il vecchio tribunale di Dallas County, ora riconvertito in un museo interattivo dedicato alla storia della città, il Sixth Floor Museum in Dealy Plaza, dove è possibile rivivere la storia, la vita e la triste fine di Kennedy e il Wild Bill’s Western Store, dove è possibile acquistare degli originali stivali da cowboy, e una passeggiata tra le principali vie del quartiere, dove si respirano gli aromi di carne grigliata, barbecue e pietanze Tex-Mex tipici del Texas.

TRA RISTORANTI E VITA NOTTURNA – Dallas a riguardo di arte culinaria è vero e proprio punto di riferimento. Un'anima gastronomica che è ben rappresentata e interpretata da chef della portata di Dean Fearing e Stephan Pyles, padri dello stile culinario che combina gli ingredienti tipici del Texas con numerose tecniche di alta cucina. Dallas inoltre offre anche la miglior cucina Tex-Mex e Barbecue. Dove gustare tutte queste prelibatezze? Sicuramente nella Culinary Arts, l’area di Dallas dove si trovano i migliori ristoranti della città.

Mentre per coloro che preferiscono una cucina più semplice, in città sono presenti numerosi ristoranti farm-to-table che propongono piatti preparati con ingredienti freschi e prodotti in zona come ad esempio la Paula Lambert’s Mozzarella Company. Ma la buona cucina non è l'unico fiore all'occhiello della città. Non è un mistero, infatti, che Dallas è anche molto rinomata per la vita notturna di cui Main Street ne è il cuore pulsante. Oltre Main Street gli altri luoghi di Dallas dediti al divertimento sono: Uptown, con i suoi locali particolari e suggestivi, la McKinney Avenue Trolley, gremita di deliziosi caffè e locali e la zona di Deep Ellum con i migliori locali di musica dal vivo. Dallas grazie infatti alla casa del blues, la Deep Ellum e alla Dallas Symphony Orchestra è considerata una vera e propria mecca della musica.