Paese che vai, room service che trovi

IL PRIMO TRIPINDEX ROOM SERVICE - Secondo il TripIndex Room Service, la destinazione più conveniente per i viaggiatori italiani è la sudafricana Città del Capo, con un costo totale TripIndex Room Service di € 14.59, seguita in seconda posizione da Sharm el Sheikh in Egitto con € 17.69. Con un costo quattro volte superiore a quello di Città del Capo, Mosca in Russia guida la classifica delle città più care, con un valore TripIndex di € 61.45, seguita da Parigi con € 51.17. In base ai risultati ottenuti dal TripIndex Room Service, le 10 destinazioni più convenienti sono: Città del Capo, Sudafrica € 14.59; Sharm el Sheikh, Egitto € 17.69; Mumbai, India € 18.83; Istanbul, Turchia € 20.27; Puerto Vallarta, Messico € 20.96; Budapest, Ungheria € 21.15; Sofia, Bulgaria € 21.30; Jakarta, Indonesia € 21.36; Marrakech, Marocco € 22.04; Taipei, Taiwan € 22.49. Mentre le 10 destinazioni più care risultano: Mosca, Russia € 61.45; Parigi, Francia € 51.17; Stoccolma, Svezia € 50.95; Oslo, Norvegia € 49.97; Zurigo, Svizzera € 49.59; Helsinki, Finlandia € 47.60; Tokyo, Giappone € 43.45; Singapore € 43.44; New York City, USA € 41.91; Bruxelles, Belgio € 40.03

In materia di servizio in camera, l’Africa si dimostra la più conveniente per i viaggiatori italiani, con ben tre destinazioni nella classifica delle dieci meno care, inclusa la più conveniente in assoluto Città del Capo, seguita in seconda posizione da Sharm el Sheikh e, in nona, da Marrakesh in Marocco. Per quanto riguarda l’Asia, nonostante il viaggio per raggiungerla possa essere più caro, una volta in hotel i costi risultano molto convenienti; sono infatti tre le destinazioni del Sud Est Asiatico presenti nella top ten delle meno care: Mumbai in India, Jakarta in Indonesia e Taipei a Taiwan rispettivamente in terza, ottava e decima posizione.

L’Europa domina la classifica delle destinazioni più care con ben sette città nella top ten, tre delle quali in Nord Europa. Mosca in Russia è al primo posto mentre Parigi (Francia), Stoccolma (Svezia), Oslo (Norvegia), Zurigo (Svizzera) e Helsinki (Finlandia) sono rispettivamente seconda, terza, quarta, quinta e sesta, seguite da Bruxelles (Belgio) in decima posizione.

Roma, con un totale di € 32.55, è due volte più conveniente della destinazione più cara (Mosca) e due volte più cara della destinazione più conveniente (Città del Capo) ma, analizzando ogni voce del TripIndex Room Service, non è così per ognuna di esse. Infatti, un club sandwich a Roma costa € 13.75, una bottiglia d’acqua € 2.02, una confezione di noccioline € 2.12, una lattina di cola € 2.94, una mini bottiglia di vodka € 5.30 e il lavaggio a secco di una camicia è € 6.42.

STESSI SERVIZI E PRODOTTI, PREZZI DIVERSI - Il TripIndex Room Service mostra differenze significative tra le varie città nei prezzi delle singole voci della classifica. Club sandwich. La destinazione più cara dove ordinare in camera questa pietanza è Zurigo, in Svizzera, con un costo medio di € 21.59, oltre cinque volte più cara della città più conveniente della lista Sofia, Bulgaria (€ 4.08).

Bottiglia d’acqua. Oslo, Norvegia ha il prezzo più alto per una bottiglia d’acqua: € 6.05. Sia ad Hong Kong, Cina sia a Kuala Lumpur, Malesia, in tutti gli hotel contattati la bottiglia d’acqua è gratuita. Noccioline. Con € 9.22, Mosca, Russia è la città più cara per una confezione di noccioline del mini bar, che è invece oltre sette volte più conveniente negli hotel di Puerto Vallarta, Messico, dove costa € 1.19. Lattina di cola. Una lattina di cola del mini bar è più cara a Oslo, Norvegia che, con i suoi € 5.86, è oltre quattro volte più costosa della meno cara in classifica, Città del Capo in Sudafrica, con € 1.38.

Mini bottiglia di vodka. La destinazione dove una mini bottiglia di vodka del mini bar costa di più è Stoccolma, Svezia, con € 13.37, quasi sei volte il prezzo di Città del Capo, Sudafrica (€ 2.35). Mosca è la seconda città più cara con € 12.78, dato curioso se si considera che la vodka è praticamente la bevanda nazionale russa. Lavaggio a secco di una camicia. Mosca, Russia è il luogo più caro dove dare da lavare a secco una camicia in hotel: € 13,09, oltre sei volte il costo di Sharm el Sheikh, Egitto, la meno cara della lista con € 2.10.