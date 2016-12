Aruba, l'isola caraibica che invita a sognare

ARUBA, TRA MARE E INSENATURE - Sicuramente tra le tante ricchezze paesaggistiche e naturali, le spiagge sono il punto forte dell'isola. Aruba offre, infatti, una vasta scelta di spiagge tutte contornate da acque turchesi, luoghi ideali per rilassarsi sotto il caldo sole caraibico ma anche paradisi per gli amanti degli sport acquatici. La costa occidentale, lungo la quale sorge la nota Hadicurari Beach, è famosa per il suo lato glamour e per la possibilità deliziarsi nelle più disparate attività acquatiche e non come lo snorkeling, il kitesurf, lo sci d’acqua, il parapendio e utilizzare i banana boats. Mentre le spiagge situate sulla costa sopravento sorgono in aree isolate e incontaminate.

Qui, tra insenature scolpite dal calcare, rientranze create dall’infrangersi delle onde e lo scosceso terreno desertico, la vacanza prende il sapore selvaggio e naturale proprio dell'isola. Infine, su un tratto di costa deserta si trova la cosiddetta "Conchi" o "Cura di Tortuga", familiarmente chiamata Piscina Naturale. Una piccola conca, scavata nella roccia vulcanica, che appare come una piscina. Inoltre per chi ama i parchi e le riserve naturali, sull'isola c'è la possibilità di visitare: il Parco Arikok, con i suoi cactus, ondulate dune di sabbia bianca, l'imponente grotta e diverse formazioni rocciose, la Riserva di Bubali, l'oasi prescelta dagli uccelli migratori per nidificare e l'allevamento di Farfalle, un giardino tropicale pieno zeppo di farfalle provenienti da tutto il mondo dove interessanti visite guidate vi intratterranno con spiegazioni sulle abitudini delle farfalle e sul miracolo della metamorfosi. L’allevamento delle farfalle si trova a Palm Beach, al di là dei Resort Aruba Phoenix e Westin Aruba Resort Hotel,s ed è aperto tutto l’anno, dalle 09:00 alle 16:30.