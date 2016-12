Lo Zambia e le sue Cascate Vittoria

foto Ufficio stampa Correlati Zambia: fascino selvaggio Africa centro-meridionale sorge una delle terre più affascinanti del Paese, lo Zambia. Regno del fiume Zambesi, lo Zambia è famoso in tutto il mondo per le Cascate Vittoria. Conosciute solo localmente come Mosi-oa-Tunya (il fumo che tuona) proprio in questi giorni, per l'esattezza il 19 marzo, festeggiano il bicentenario della loro scoperta da parte di David Livingstone. Tutto il Paese partecipa di questo evento con un festival internazionale di musica, arte e cultura. Un viaggio tutto natura, storia e divertimento sotto il caldo ed energico sole dell'Africa. Insorge una delle terre più affascinanti del Paese, lo. Regno del fiume Zambesi, lo Zambia è famoso in tutto il mondo per le. Conosciute solo localmente come Mosi-oa-Tunya (il fumo che tuona) proprio in questi giorni, per l'esattezza il 19 marzo, festeggiano il bicentenario della loro scoperta da parte di. Tutto il Paese partecipa di questo evento con un festival internazionale di musica, arte e cultura. Un viaggio tutto natura, storia e divertimento sotto il caldo ed energico sole dell'Africa.

ZAMBIA, TERRA DI GRANDI EMOZIONI – Il 19 marzo di 200 anni fa il leggendario esploratore britannico David Livingstone, fu tra i primi europei a fare un viaggio transcontinentale attraverso l’Africa, durante il quale scoprì, per poi far conoscere al mondo intero, l'energica bellezza delle Cascate Vittoria, il cui nome deriva da quello dell’allora Regina d’Inghilterra. Ricorrenza ideale per concedersi un viaggio in questa stupenda terra. Grande il fermento che si respira in Zambia per il bicentenario dell’esploratore scozzese. Infatti dal 19 marzo, giorno di nascita di David Livingstone, fino al 16 Novembre 2013, giorno in cui avvistò per la prima volta le Cascate Vittoria lo Zambia sarà animato da una serie di attività volte a celebrare il leggendario esploratore britannico. Di particolare importanza il David Livingstone Memorial Day, giorno della memoria e del ricordo che avrà luogo il 1 Maggio, giorno in cui David Livingstone perse la vita in Zambia.