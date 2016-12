La New York “Breeze”

Sono i giorni della Fashion Week ( www.mbfashionweek.com ) e la Grande Mela, spruzzata da un “tulle” di neve mette in mostra i suoi gioielli. La strada più glam è decisamente Bond Street nel quartiere di NoLiTa – acronimo di North Little Italy -, dove i palazzi “brownstone” in mattoncini con le scale anti incendio esterne nere in metallo sembrano la scenografia di un poliziesco, quasi fossimo a Chicago.

Oltre all' United Nude, un negozio di calzature gommate e cromate con i faretti colorati che puntano sui tacchi squarciando il buio ( www.unitednude.com ), la vera calamita di Bond Street si chiama Circolo ( www.circolonyc.com ), il nuovo Cenacolo chic di New York: luci soffuse, lunghe tavolozze di legno finto grezzo, tante minuscole nicchie illuminate da candele alle pareti, i piatti della cucina tradizionale toscana rivisitata dallo chef Fabio Scovaventi. In questa atmosfera curatissima e sofisticata, sotto la regia della designer italo americana Ambra Medda, si incontrano modelle, attori, fotografi, registi. Sono loro che vanno a caccia di novità e nuove tendenze della moda proprio a No.LI.ta, lungo Mott Street – ci troviamo tra la brulicante Chinatown e i ristoranti nostalgici di Mulberry Street a Little Italy - piena di piccoli, sorprendenti atelier sartoriali quali Jay&Kos ( www.jaykos.com ), e che ritrovi sull'ascensore-montacarichi del New Museum al 235 di Bowery, il nuovo “alveare” dell'arte contemporanea diretto da Massimiliano Gioni: colpisce già la facciata, una sorta di torta di alluminio a più strati irregolari che offre simbolicamente una gigantesca rosa rossa ai passanti ( www.newmuseum.org ).

Non si può ovviamente mancare una classica visita, utilizzando il New York City Pass ( www.nycgo.com , il numero di telefono dedicato ai viaggiatori in partenza dall'Italia per New York è, al MoMA( www.MoMA.org) , al Guggenheim ( www.guggenheim.org/onview ), al Metropolitan Museum ( www.metmuseum.org ) e a godere la bellissima stellata che “piove” letteralmente dal cielo sulle nostre teste accoccolandosi sulle poltroncine del Planetarium dell'American Museum of Natural History ( www.amnh.org ) cullati dalla voce di Whoopi Goldberg, ma la zona per eccellenza delle gallerie d'arte resta Chelsea – da non perdere Paula Cooper, Yossi Milo e Gagosian -, insieme al Meatpacking District. Negli ex mattatoi e impianti di lavorazione della carne adesso sono stati aperti atelier, laboratori di artisti, ristoranti bio trendy e alberghi cool come lo Standard Hotel sotto il quale passa l'Highline Elevated Park ( www.thehighline.org) , la ferrovia sopraelevata trasformata in una passeggiata nel verde con vista sui grattacieli del New Jersey. Scendendo a piedi sino al Battery Park City e al Financial District, tra gli skyscraper in vetro e acciaio spicca il Conrad Hotel ( www.conradnewyork.com) , un collettore di arte contemporanea che nella sua immaginifica, immensa hall espone “Loppy Doopy” di Sol LeWitt, un immenso pannello acrilico blu che richiama il fondo marino, insieme a opere di Imi Knoebel, Pat Steir, Mary Heilmann, dipinti di Elizabeth Peyton. Soggiornare qui è piacevole anche per la cucina minimal style del ristorante Atrium, per la sensazione un po' alla “Lost in Translation” circondati però dai colletti bianchi. E poi a pochi metri si è come investiti dall'entusiasmo degli operai che stanno ricostruendo Ground Zero. Un omaggio, quello, alle tremila vittime degli attacchi alle Torri Gemelle che migliaia di persone ogni giorno vengono a tributare, visitando il Memorial 9/11 composto, in attesa che venga elevata una spirale di nove torri progettate dall'architetto Daniel Libeskind, da due piscine commemorative irrorate da sorgenti di acqua e da un museo (ancora chiuso), e circondate dal verde degli alberi, tra cui quello dei sopravvissuti, la pianta di pere Callery che ha resistito al fuoco ( www.911memorial.org ).