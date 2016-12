Bermuda: paradiso nel cuore dell'Oceano

Infine piccoli, chioschi situati nei pressi delle spiagge, offrono non solo ristoro ma anche le attrezzature necessarie per coloro che vogliono dilettarsi nei più svariati sport d’acqua, fra cui body surfing, snorkeling, kayak, windsurf e nuoto con i delfini. Infine, per tutti gli amanti di immersioni subacquee c'è anche la possibilità di esplorare tutte le ricchezze che si celano nelle profondità delle limpide e calde acque dell'arcipelago. Uno straordinario mondo da esplorare, con oltre seicento specie di pesci esotici e affascinanti relitti di golette e galeoni naufragati nel corso dei secoli. Naturalmente non manca la possibilità di praticare altri sport come la vela, il windsurf, lo sci d’acqua, la pesca d’altura e lunghe e rilassanti passeggiate a cavallo.

foto Ente del Turismo

– La più decantata dell'intero arcipelago è sicuramente, nei pressi di South Road in Southampton Parish. Chilometri e chilometri di sabbia fine e di un colore rosa intenso e magico vi accoglieranno per farvi sognare e gustare un po' di paradiso terrestre. La seconda della top five è la piccola e accogliente. Il punto di forza? L'acqua cristallina e la baia, circondata da ripide e frastagliate rocce, che la custodisce. La spiaggia si trova vicino a South Road, in Warwick Parish. Terza in classifica:, famosa per le eccezionali formazioni calcaree situate oltre il litorale e per la presenza dei particolarissimi pesci pappagallo e sergente maggiore. La spiaggia e situata nei pressi di Coot Pond Road in St.George Parish. Infine il quarto e il quinto posto sono occupati da, con i suoi 8 chilometri di sabbia circondati da boschetti e prati costieri, e dalla, il luogo preferito dalle balene e uno dei posti migliori dove godere di meravigliosi tramonti sul mare.