Cuba e le sue sorelle: movida in riva al mare

CUBA - Letteralmente abbracciata dalle Bahamas, da Haiti, dalla Jamaica, dalle isole Cayman e dalle Florida Keys, è considerata la più affascinante tra tutte le isole dell'arcipelago, non solo per la bellezza dei suoi luoghi ma anche e, soprattutto, per il suo carattere così particolare. Un fascino unico che nasce dall'unione di antiche tradizioni, bellezze architettoniche in stile ispanico-andaluso e quel melting pot di culture che la rende così calda, variegata e aperta agli altri. Cosa visitare a Cuba: la capitale dell'isola, l'Avana con la sua Plaza de Armas, il suo meraviglioso lungomare - il Malecón – e la sua musica trascinante; la Habana Vieja con i suoi gioielli architettonici in stile coloniale, barocco e Art Déco; la città di Cienfuegos posta sulla costa meridionale e tutta la sua eleganza neoclassica in stile francese; Trinidad e le sue strade pavimentate su cui si affacciano le tradizionali case colorate con le tipiche finestre a grate, le rejas e Santiago de Cuba, un vero incanto di tradizioni afro-caraibiche e di musica. Ma Cuba non è solo tradizioni e città. Qui, infatti, vi aspettano alcune tra le spiagge più belle al mondo: Varadero, Guardalavaca, Playa Duaba, Playa Siboney e Cayo Levisa a Pinar del Rio.