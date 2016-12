Le mete calde e low cost

- Accertato che fate parte di quella fetta di persone che, secondo un recente sondaggio di TripAdvisor, preferisce abbronzarsi al sole rovente piuttosto che al sole delle piste da scii, ecco a voi le mete adatte alle vostre esigenze. Tra le destinazioni che fanno parte della categoria “caldo e convenienza” spicca sicuramentenegli USA che si classifica come la destinazione più conveniente a livello mondiale. Seguonoche si posizionano rispettivamente in seconda e terza posizione. Lo studio, condotto da, prende in considerazione il costo medio per una stanza in una casa vacanza in alcune calde destinazioni invernali tra il 15 gennaio e il 15 aprile 2013. Queste le parole di Lorenzo Brufani a riguardo del sondaggio: “Le case vacanza permettono ai viaggiatori di scegliere dove soggiornare in base ai propri gusti e alle proprie preferenze, soprattutto per gruppi che desiderano trascorrere un periodo di relax superiore ad una settimana. Queste lista propone degli spunti per trascorrere un inverno sotto un caldo sole in alcune incantevoli destinazioni come Fuerteventura e Tenerife nelle isole Canarie a poche ore di volo dall’Italia”. Gli Italiani alla ricerca di un soggiorno invernale al sole, abbordabile in termini di costi, hanno la possibilità di scegliere tra quasi tutti i continenti, con destinazioni in Nord America e Caraibi, Asia, Africa, Europa e Sud America presenti nella Top 10 dei luoghi più a buon mercato a livello mondiale. Degne di nota la quarta e la quinta posizione conquistate rispettivamente dadistanti sole poche ore di volo dall’Italia. Orlando negli USA offre il soggiorno in case vacanza più conveniente tra tutte le destinazioni presenti nella lista, con un costo medio di 245 € a settimana per una stanza. Goa è la destinazione Asiatica più conveniente nella lista con un costo medio di 252 € a settimana per una stanza in casa vacanza.è la destinazione più conveniente in Africa con un costo medio di 258 € a settimana. In Europa è Fuerteventura con un costo di 267 € e Tenerife con 304 €. Nei Caraibi e in America Centrale vi ècon un costo medio di 331 €. Mentre per chi vuole concedersi una vacanza lussuosa, la meta da scegliere sono i Caraibi, la ricerca rivela infatti che nelle isole deisi trovano alcune delle case vacanza più costose tra quelle presenti nella lista. St. Barts vanta il costo medio più alto per una stanza in una casa vacanza per quest’inverno con 2.867 euro a settimana – dieci volte il prezzo della destinazione più conveniente presente nella lista, Orlando, ed è seguita darispettivamente in seconda, terza, quarta e quinta posizione tra le più care. Infine le uniche due destinazioni che non fan parte dei Caraibi ma che rientrano tra le dieci destinazioni più costose sono Maui e Miami rispettivamente in nona e decima posizione.